MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. YouTuber Berkcan Güven'den hayatını kaybeden anneannesi Şahide Türe'ye duygusal veda

YouTuber Berkcan Güven'den hayatını kaybeden anneannesi Şahide Türe'ye duygusal veda

28.12.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü YouTuber Berkcan Güven'in videolarında sık sık yer alan anneannesi Şahide Türe, hayatını kaybetti. Berkcan Güven sosyal medya hesabından anneannesi Şahide Türe'ye veda mesajı paylaştı. Güven paylaşımında "Bir nesil senin gidişine üzgün, buruk. huzurlar içinde uyu canım anneannem" ifadelerini kullandı.

YouTuber Berkcan Güven'den hayatını kaybeden anneannesi Şahide Türe'ye duygusal veda

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. Türe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir yıldır Sapanca'da tedavi gören Türe'yi uzun zamandır Berkcan Güven'in paylaşımlarında yer almıyordu.

b12

"BİR NESİL SENİN KAYBINLA ÜZGÜN, BURUK"

Güven Twitter hesabından ilk olarak "Hiç mutlu değilim derdin şimdi dedemin yanında senden mutlusu yoktur." tweetini attı. Ancak ünlü fenomen bu tweeti silerek "Bir nesil senin gidişine üzgün, buruk. Huzurlar içinde uyu canım anneannem" tweetini paylaştı. Güven daha sonra çok duygusal bir Instagram postuyla anneannesine veda etti.

111

"SENİN SAYENDE BURALARDAYIM"

Instagram hesabından anneannesi Türe ile çekilen fotoğrafını paylaşan Güven duygusal bir mesaj yazdı. Berkcan Güven paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tek başına o evde bir gün boyunca yardım bekledin. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar düzelmez, yürüyemez dedi hiçbirini dinlemedin yaşama tutundun yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın espriler yaptın, danslar ettin milyonlarca insanı güldürdün. Herkes 'anneannesiyle dalga geçiyor' diyordu ama bilmiyorlardı ki beraber o eğlendiğimiz zamanlarla hayata döndün, bana yeni bir hayat verdin."

bb1

"ÇOK ÜZGÜNÜM ANNEANNEM"

"Evde oturup sadece sohbet ettik ve tüm türkiye bunları izledi, sen hiçbir şeyin farkında bile değildin bir bebek gibi olanları izledin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yoktu belki güzel olan tarafı bu doğallığımızdı. Ama kötü haber dün geldi hayatımın en anlamlandıramadığım günüydü, hala kabul etmek istemiyorum gidişini, hala eve gittiğimde yatağındasındır belki diye şartlıyor beynim kendi kendimi.

b44

Çok üzgünüm anneannem. Hastalığın ilerlediği için Sapanca'daydın son bir sene, eskisi gibi görüşemedik, sohbet edemedik.2 hafta önce yanına geldim seni gördüm uyuyordun ben odaya girince direkt geldiğimi anladın yarı uykulu bana işaret yaptın sonrası yok bilseydim böyle olacağını gitmezdim. Sana bir elveda bile diyemedi torunun çok üzgünüm. Dedemin yanındasın artık kanatlanıp uçtun yanımızdan.

Çünkü onlar kendi anneanneleri Şahide Türe'yi kaybetti. Rahat uyu anneannem sen nasıl hayat sana her vurduğunda ayağa kalktıysan aynısını şimdi ben yapacağım. Yerin cennet ona hiç şüphem yok seni çok seven torunun"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ortam gerildi! Annesi ünlü şarkıcıya kısa bir yanıt verdiOrtam gerildi! Annesi ünlü şarkıcıya kısa bir yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Suriyeli esnafa kimlik soran Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu!

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Dev marketlerden peş peşe indirim açıklaması

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Üvey oğlu Üç Kuruş'un yıldızı çıktı! Gören şoke oldu

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Faruk Tınaz'ın ölümünde skandal iddialar! Sigorta şirketi bile fark etmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.