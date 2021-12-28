YouTuber Berkcan Güven'den hayatını kaybeden anneannesi Şahide Türe'ye duygusal veda

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki babaannesi Şahide Türe'den acı haber geldi. Türe'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bir yıldır Sapanca'da tedavi gören Türe'yi uzun zamandır Berkcan Güven'in paylaşımlarında yer almıyordu.

"BİR NESİL SENİN KAYBINLA ÜZGÜN, BURUK"

Güven Twitter hesabından ilk olarak "Hiç mutlu değilim derdin şimdi dedemin yanında senden mutlusu yoktur." tweetini attı. Ancak ünlü fenomen bu tweeti silerek "Bir nesil senin gidişine üzgün, buruk. Huzurlar içinde uyu canım anneannem" tweetini paylaştı. Güven daha sonra çok duygusal bir Instagram postuyla anneannesine veda etti.

"SENİN SAYENDE BURALARDAYIM"

Instagram hesabından anneannesi Türe ile çekilen fotoğrafını paylaşan Güven duygusal bir mesaj yazdı. Berkcan Güven paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tek başına o evde bir gün boyunca yardım bekledin. Hastaneye götürdüğümüzde doktorlar düzelmez, yürüyemez dedi hiçbirini dinlemedin yaşama tutundun yaşam sana vurdukça sen daha fazla ayağa kalktın espriler yaptın, danslar ettin milyonlarca insanı güldürdün. Herkes 'anneannesiyle dalga geçiyor' diyordu ama bilmiyorlardı ki beraber o eğlendiğimiz zamanlarla hayata döndün, bana yeni bir hayat verdin."

"ÇOK ÜZGÜNÜM ANNEANNEM"

"Evde oturup sadece sohbet ettik ve tüm türkiye bunları izledi, sen hiçbir şeyin farkında bile değildin bir bebek gibi olanları izledin ne olduğu konusunda hiçbir fikrin yoktu belki güzel olan tarafı bu doğallığımızdı. Ama kötü haber dün geldi hayatımın en anlamlandıramadığım günüydü, hala kabul etmek istemiyorum gidişini, hala eve gittiğimde yatağındasındır belki diye şartlıyor beynim kendi kendimi.

Çok üzgünüm anneannem. Hastalığın ilerlediği için Sapanca'daydın son bir sene, eskisi gibi görüşemedik, sohbet edemedik.2 hafta önce yanına geldim seni gördüm uyuyordun ben odaya girince direkt geldiğimi anladın yarı uykulu bana işaret yaptın sonrası yok bilseydim böyle olacağını gitmezdim. Sana bir elveda bile diyemedi torunun çok üzgünüm. Dedemin yanındasın artık kanatlanıp uçtun yanımızdan.

Çünkü onlar kendi anneanneleri Şahide Türe'yi kaybetti. Rahat uyu anneannem sen nasıl hayat sana her vurduğunda ayağa kalktıysan aynısını şimdi ben yapacağım. Yerin cennet ona hiç şüphem yok seni çok seven torunun"

