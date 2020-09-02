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Youtuber Demet Işıl Yılmaz hem iyileşti hem iyileştiriyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
EĞLENCE  | Son Güncelleme

31 yaşında lenf metastazlı meme kanserine yakalanan ünlü müzik prodüktörü Metin İlhan’ın kızı Youtuber Demet Işıl Yılmaz #mücadelesiçokgüzelolacak hashtagiyle başladığı yolculuğunda günden güne iyileşerek mutlu sona yaklaşıyor.

Youtuber Demet Işıl Yılmaz hem iyileşti hem iyileştiriyor!

11 aydır ağır tedaviler gören, saçını, kaşını, kirpiğini kaybeden Demet Işıl Yılmaz, Youtube kanalında kendisi gibi kanser ile mücadele eden herkes ve yakınları için süreci en ince ayrıntısına kadar anlatıtı ve vloglar çekti. Genç bir kadın olarak geçtiği bu yolları, anneliğinin 2.senesinde karşılaştığı bu zorlukları ve pişmanlıklarını en ince ayrıntısına kadar anlatan Yılmaz şimdi sıranın diğer kadınları iyileştirmekte olduğunu söylüyor.

Ekim ayında gerçekleşecek son kontrolünden sonra Türkiye’nin dört bir yanında gelecek olan takipçileriyle davullu zurnalı bir kutlama yapacak olan Demet Işıl Yılmaz aynı ay içerisinde çıkacak olan kitabı ‘Mecburiyetsiz’ için ise oldukça heyecanlı . Kitabın geliri ile meme kanseri ile mücadele eden tüm kadınların özel ihtiyaçlarını karşılayacak olan Yılmaz, annesi bu mücadelede olan tüm çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri yapacak.

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Geçtiğimiz günlerde kemoterapi öncesi kazıttığı saçlarına kaynak yaptırarak yeniden kavuşan Demet Işıl Yılmaz, anneliğinin en büyük sınavını verdiğini ve hayatın yalnızca anı biriktirmek olduğunu belirterek pandemi dönemini hem iyileşmek hem de iyileştirmek için oğlu ile beraber yazlık evinde geçiriyor.

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