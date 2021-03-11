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  4. YouTuber Ezgi Fındık Mısır'da camide imam nikahına katıldı! Tepki çeken paylaşım

YouTuber Ezgi Fındık Mısır'da camide imam nikahına katıldı! Tepki çeken paylaşım

11.03.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Ünlü influencer ve YouTuber Ezgi Fındık, Mısırlı sevgilisiyle birlikte imam nikahına katıldı. Fındık'ın paylaşımı takipçilerinden tepki gördü.

YouTuber Ezgi Fındık, bir süredir Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile birlikte. Normalde Dubai'de yaşıyorlar ve Ezgi Fındık da Türkiye-Dubai arasında mekik dokuyor.

Sevgilisinin ailesiyle de arası çok iyi olan fenomen, geçtiğimiz günlerde ilk kez Mısır'a gitti. Bu ziyaretin amacının aileyle tanışma değil de, Seif Al Attal'ın kuzeninin düğün töreni olduğu ortaya çıktı.

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Düğünden önceki gün Mısır'da camide imam nikahı kıyıldığını takipçilerine açıklayan Ezgi Fındık, bu nikah töreninin her anını da sosyal medyada paylaştı.

Ekran Alıntısı

Camide kilise törenlerindeki düzenin bir benzerinin uygulanması; müzik, eğlence olması ve katılımcıların kıyafetleri bazı takipçilerini kızdırdı. Bazı takipçiler "Camide bu şekilde utanmıyor musunuz" yorumlarını yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Gelen yorumların bir kısmı bu şekilde bir nikaha tepki içerirken, bunun normal olduğunu ve yaşam tarzına müdahale konusunda sınırları aştığımızı düşünenler de vardı.

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