YouTuber Ezgi Fındık Mısır'da camide imam nikahına katıldı! Tepki çeken paylaşım

YouTuber Ezgi Fındık, bir süredir Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile birlikte. Normalde Dubai'de yaşıyorlar ve Ezgi Fındık da Türkiye-Dubai arasında mekik dokuyor.

Sevgilisinin ailesiyle de arası çok iyi olan fenomen, geçtiğimiz günlerde ilk kez Mısır'a gitti. Bu ziyaretin amacının aileyle tanışma değil de, Seif Al Attal'ın kuzeninin düğün töreni olduğu ortaya çıktı.

Düğünden önceki gün Mısır'da camide imam nikahı kıyıldığını takipçilerine açıklayan Ezgi Fındık, bu nikah töreninin her anını da sosyal medyada paylaştı.

Camide kilise törenlerindeki düzenin bir benzerinin uygulanması; müzik, eğlence olması ve katılımcıların kıyafetleri bazı takipçilerini kızdırdı. Bazı takipçiler "Camide bu şekilde utanmıyor musunuz" yorumlarını yağdırdı.

Gelen yorumların bir kısmı bu şekilde bir nikaha tepki içerirken, bunun normal olduğunu ve yaşam tarzına müdahale konusunda sınırları aştığımızı düşünenler de vardı.

