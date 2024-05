Ru dizisinde rol alan Meryem Uzerli'nin cesur sahnesi sosyal medyada olay oldu! "Fazla abartmışlar"

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan Meryem Uzerli'nin her yaptığı, her giydiği, her söylediği büyük ilgi görüyor.

Son dönemde değişimiyle adından söz ettiren ünlü isim bu kez son dizisiyle çok konuşulmayı başardı.

Uzerli’nin yeni dizisi 'Ru', 24 Mayıs’ta GAİN’de izleyiciyle buluştu. Dizide Meryem Uzerli’nin gerçekleştirdiği sevişme sahneleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Dizideki sahne ile ilgili "Bu mekan amacından saptı nerede yetkililer", "Fazla abartmışlar", "Görünce gerçekten şaşırdım" gibi yorumlar yapıldı.

RU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Çekimleri Urla’da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşmakla birlikte dikkat çeken bir oyuncu kadrosuna ev sahipliği yapıyor.

Dizide, Uzer ve kendisinden 10 yaş büyük Reyyan’ın aşk hikayesi anlatılıyor. Uzer, annesi kanser hastası olan üstün zekalı bir çocukken Reyyan ise eşiyle birlikte Ru isimli bir restoranı işletmektedir. Reyyan Uzer’e aşık olur ve yaş farkına bakmadan Uzer’i çok sever. Hem Uzer hem de Reyyan büyük bir çevre baskısı görse de aşkından vazgeçmiyor.

Dizi şu anda dijital yayın platformu Gain üzerinden izlenebiliyor.