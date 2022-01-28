Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. YouTuber Gabby Petito’ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Not defteri gizemi ortaya çıkarttı

YouTuber Gabby Petito’ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Not defteri gizemi ortaya çıkarttı

28.01.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişanlısı Brian Laundrie ile Temmuz 2021'de karavanlarıyla seyahate çıkan ve birkaç ay sonra cansız bedeni bulunan YouTuber Gabby Petito'nun ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Seyahatlerini YouTube hesabından paylaşan çift, uzun süre sessiz kalmıştı. 19 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan fenomen ismin ölüm nedeni bulunan bir notla ortaya çıktı.

YouTuber Gabby Petito’ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Not defteri gizemi ortaya çıkarttı

YouTuber Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, 4 ay boyunca seyahat ettikleri bir rota belirleyerek yola çıktı. Seyahatlerinin detaylarını videolarla takipçileriyle paylaşan fenomen isim bir anda ortadan kayboldu. Çift en son 12 Ağustos 2021 tarihinde yolda şiddet ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kameralarına yakalandı. Fenomen isim en son polis arabasının arka koltuğunda ağlarken görüldü.

TATİLDEN ERKEN DÖNDÜ

3

Tatillerini yarıda keserek 1 Eylül 20221’de evine dönen Laundrie nişanlısının yerini bilmediğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. YouTuber Gabby Petito’nun kayıp ilanı ülkenin her yerine asıldı ve sosyal medyadan arama çalışmaları başlatıldı. Tarihler 17 Eylül’ü gösterdiğinde ise Petito’nun ailesi nişanlı Laundrie’nin de kayıp olduğunu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran emniyet güçleri 19 Eylül’de Petito’nun cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopside genç kızın boğulmaya bağlı boyun ve kafa travmaları nedeniyle öldüğü açıklandı.

Erkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturduErkek arkadaşları bile ayırt edemiyor! Fenomen üçüzler sosyal medyanın gündemine oturdu

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

2

21 Ekim’de ise Myakkahatchee Koyu Çevre Parkı'nda şüpheli nişanlı Laundrie'nin cesedi bulundu. Yakın mesafeden silahla yaralama sonucunda hayatını kaybeden Laundrie’nin intihar ettiği açıklandı. Zanlının cansız bedeninin yanında da bir not defteri bulundu. O not defterinin incelemesinin tamamlanmasının ardından FBI, intihar notunda Laundrie'nin kendi el yazısıyla nişanlısı Petito'yu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

1

FBI ayrıca Laundrie'nin Petito ile SMS'lerine dayanarak genç kadının kayıp ilan edilmesinden birkaç gün sonra da yaşadığı, seyahat süresince de nişanlısı tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Gabby Petito'nun ölümüne ilişkin 'mantıksal ve dikkatli adımlar' ile sürecin yönettiklerini belirtn FBI ajanı Michael Schneider, Brian Laundrie'nin kanıtlar doğrultusunda tek zanlı olduğunu ve davanın kapandığını ifade etti.

Yüzünü bile göstermeden fenomen oldu! Milyonlarca dolar kazanıyorYüzünü bile göstermeden fenomen oldu! Milyonlarca dolar kazanıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktığında kimse inanamadıÖldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktığında kimse inanamadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
İlişkilerinde çözümü buldu! “Erkekler daha az korksun diye...”İlişkilerinde çözümü buldu! “Erkekler daha az korksun diye...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktı

Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Canlı yayında frikik! Göğüsleri açıldı, duruma aldırmadı

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Yeniden kadın olmak için...

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Yeniden kadın olmak için...

İlişkilerinde çözümü buldu! “Erkekler daha az korksun diye...”

İlişkilerinde çözümü buldu! “Erkekler daha az korksun diye...”

İlginizi Çekebilir

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Verileri güvenle koruyan taşınabilir, en iyi harici harddisk modelleri

Tarlasında bozuk para buldu! Değeri dudak uçuklattı

Tarlasında bozuk para buldu! Değeri dudak uçuklattı

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Kütür kütür turşular yapabilmek için mutlaka bilmeniz gerekenler

Günahlarından arınmak istedi! Bir anda kayboldu

Günahlarından arınmak istedi! Bir anda kayboldu

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Caminin önünde iç çamaşırıyla poz verdi! Tepkiler gecikmedi

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Çocuklarını zorla arabadan indirip sevgilisiyle cinsel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.