YouTuber Gabby Petito’ın ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Not defteri gizemi ortaya çıkarttı

YouTuber Gabby Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, 4 ay boyunca seyahat ettikleri bir rota belirleyerek yola çıktı. Seyahatlerinin detaylarını videolarla takipçileriyle paylaşan fenomen isim bir anda ortadan kayboldu. Çift en son 12 Ağustos 2021 tarihinde yolda şiddet ihbarı üzerine olay yerine gelen polis kameralarına yakalandı. Fenomen isim en son polis arabasının arka koltuğunda ağlarken görüldü.

TATİLDEN ERKEN DÖNDÜ

Tatillerini yarıda keserek 1 Eylül 20221’de evine dönen Laundrie nişanlısının yerini bilmediğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. YouTuber Gabby Petito’nun kayıp ilanı ülkenin her yerine asıldı ve sosyal medyadan arama çalışmaları başlatıldı. Tarihler 17 Eylül’ü gösterdiğinde ise Petito’nun ailesi nişanlı Laundrie’nin de kayıp olduğunu polise bildirdi. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran emniyet güçleri 19 Eylül’de Petito’nun cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopside genç kızın boğulmaya bağlı boyun ve kafa travmaları nedeniyle öldüğü açıklandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

21 Ekim’de ise Myakkahatchee Koyu Çevre Parkı'nda şüpheli nişanlı Laundrie'nin cesedi bulundu. Yakın mesafeden silahla yaralama sonucunda hayatını kaybeden Laundrie’nin intihar ettiği açıklandı. Zanlının cansız bedeninin yanında da bir not defteri bulundu. O not defterinin incelemesinin tamamlanmasının ardından FBI, intihar notunda Laundrie'nin kendi el yazısıyla nişanlısı Petito'yu öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

FBI ayrıca Laundrie'nin Petito ile SMS'lerine dayanarak genç kadının kayıp ilan edilmesinden birkaç gün sonra da yaşadığı, seyahat süresince de nişanlısı tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Gabby Petito'nun ölümüne ilişkin 'mantıksal ve dikkatli adımlar' ile sürecin yönettiklerini belirtn FBI ajanı Michael Schneider, Brian Laundrie'nin kanıtlar doğrultusunda tek zanlı olduğunu ve davanın kapandığını ifade etti.



