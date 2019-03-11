Youtuber Meryem Can Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı ama...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 810. bölümünde geceye Youtuber Meryem Can damga vurdu.

Yarışmanın henüz 2.sorusu olan "Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözle ifade edilir?" sorusuna yanlış yanıt veren Can 2. soruda elenmiş oldu.

Soruya yanlış cevap vererek elenen ünlü YouTuber, verdiği cevapla arkadaşlarını gülme krizine soktu. Can Murat Yıldırım'a "hiç mi para kazanamadım şimdi" diyerek herkesi güldürdü.

Meryem Can kanalından yaptığı açıklamada da kendisiyle dalga geçti. "1 TL alsam okey ama dalga geçecekler" diyen Can yine de yarışmada çok eğlendiğini söyledi.

Meryem Can "en azından kendimle dalga geçebilmişim. Herkes gülmekte haklı" dedi.



