YouTuber olan Beyazıt Öztürk'ün ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu!

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalında ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan ile buluştu. İkilinin keyifli anları izleyenleri de mest etti. Öztürk'ün YouTube'a hemen ayak uydurması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'ın başta çekingen karşıladığı Öztürk, esprileri ile ortamı şenlendirdi.
"ABONE SAYIM 200 BİN"
"Abone sayım 200 bin" diyen Beyaz'ın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan'ın bakışları videoda en dikkat çeken anlardan biriydi. İkilinin eğlenceli sohbeti de izleyicileri de mutlu etti. Hatta Beyaz, kendisini YouTuber olarak tanımlamaya bile başladı. Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin'in de YouTuber olduğunu hatırlattı ve bu konuya uzak olmadığına değindi.
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