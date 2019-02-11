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YouTuber olan Beyazıt Öztürk'ün ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 11.02.2019 02:19 | Son Güncelleme

Ünlü şovmen Beyaz, yeni başladığı YouTube kanalında Yılmaz Erdoğan'ı konuk etti. İki komedyenin ardı arkası kesilmeyen esprileriyle büyük beğeni toplayan video, izleyicileri kahkahaya boğdu.

YouTuber olan Beyazıt Öztürk'ün ilk konuğu Yılmaz Erdoğan oldu!

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalında ünlü yönetmen Yılmaz Erdoğan ile buluştu. İkilinin keyifli anları izleyenleri de mest etti. Öztürk'ün YouTube'a hemen ayak uydurması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'ın başta çekingen karşıladığı Öztürk, esprileri ile ortamı şenlendirdi.

"ABONE SAYIM 200 BİN"
"Abone sayım 200 bin" diyen Beyaz'ın karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan'ın bakışları videoda en dikkat çeken anlardan biriydi. İkilinin eğlenceli sohbeti de izleyicileri de mutlu etti. Hatta Beyaz, kendisini YouTuber olarak tanımlamaya bile başladı. Yılmaz Erdoğan, oğlu Rodin'in de YouTuber olduğunu hatırlattı ve bu konuya uzak olmadığına değindi.

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