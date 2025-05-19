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YouTuber olarak biliniyordu casus çıktı! Tansiyonun yüksek olduğu iki ülke arasında yeni kriz...

Hindistan’da bir seyahat videoları çeken youtuber Jyoti Malhotra Pakistan’a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis, Malhotra’nın 26 sivilin hayatını kaybettiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığını soruşturuyor.

YouTuber olarak biliniyordu casus çıktı! Tansiyonun yüksek olduğu iki ülke arasında yeni kriz...
Çiğdem Sevinç

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan Cemmu Keşmir’deki saldırının ardından patlak veren gerilim devam ediyor. Hindistan polisinin, bir youtuber Jyoti Malhotra’yı Pakistan’a casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına almasının ardından gözler bir kez daha Hindistan ve Pakistan’a çevrildi. Pakistan’ı sık sık, son olarak da Mart ayında ziyaret ettiği ifade edilen Hindistan’ın Haryana eyaletinde yaşayan Malhotra’nın Mayıs ayının başlarında Hindistan'dan sınır dışı edilen bir Pakistan Yüksek Komisyonu yetkilisiyle temas halinde olduğu ifade edildi. Malhotra’nın babası ise kızı hakkındaki iddiaları reddederek kızının gerekli izinleri aldıktan sonra Pakistan’a gittiğini söyledi.

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POLİSLER ARAŞTIRMAYA GEÇTİ

Hindistan polisi, Youtube hesabında 377 bin takipçisi bulunan Malhotra’nın Bangladeş, Çin, Tayland, BAE ve Endonezya ziyaretlerini nasıl finanse ettiğini araştıran Hindistan polisi Malhotra’nın söz konusu seyahatlerini bilinen gelir kaynağıyla yapmasının mümkün olmadığını savunuyor.

PAHALGAM SALDIRISIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Polis, Malhotra’nın Pakistan istihbarat görevlileri iletişimde olduğunu ve bir Pakistan vatandaşı ile sürekli irtibat halinde olduğunu iddia ediyor. Polis ayrıca Malhotra’nın, 26 sivilin hayatını kaybettiği ve iki ülke arasındaki tansiyonun yükselmesine neden olan Pahalgam saldırısıyla bir bağlantısının bulunup bulunmadığını soruşturuyor. Haryana Emniyet Müdürlüğü’nden Shashank Kumar Sawan, Malhotra’nın diğer YouTube influencer’ları ile temas içinde olduğunu, sponsorlu seyahatlerle Pakistan’a gittiğini söyledi.

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ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ İSTEDİLER

Malhotra’nın gözaltına alınması polisin youtuberın irttibatta olduğunu söylediği Pakistanlı yetkili Ahsan-ur-Rahim’den 13 Mayıs’ta ülkeyi terk etmesini istemesinin ardından geldi.

Öte yandan, Pakistan, İslamabad'daki bir Hindistan büyükelçiliği çalışanından ayrıcalıklı statüsüyle "bağdaşmayan" faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ülkeyi terk etmesini istedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Pakistan YouTuber
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