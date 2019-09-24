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Yozgat'ta elma ağacı çiçek açtı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 24.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

Yozgat Sorgun'a bağlı Araplı beldesinde elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı. Belde sakinlerinden Mustafa Bükücü 'Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm.' diye konuştu.

Yozgat'ta elma ağacı çiçek açtı

Yozgat Sorgun'da ilçe merkezinin yakınındaki arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbaharda yeniden filizlenip çiçek açtı. Dallardaki çiçekleri fark eden belde sakinlerinden Mustafa Bükücü (57), gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

'İLK KEZ GÖRDÜM'

Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bükücü, "Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde ilk kez elma ağacının çiçek açtığını gördüm. Hayvanlarımı otlatırken gördüm. Mevsimlerin, iklimlerin değişiminden oluyor. Normalde ilkbaharda çiçek açması lazım; ama çiçek açmaması gereken ağaç çiçek açmış" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat sorgun elma ağacı çiçek açma

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