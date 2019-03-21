Yozgat'ta korkunç olay! Bu halde bulundu

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu.
Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli varil bulunduğu ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı.
Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Cumhuriyet savcısının izniyile kısmen açılan varilin içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.
Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan varil, açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü
(AA)
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