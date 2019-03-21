Mynet Trend

Yozgat'ta korkunç olay! Bu halde bulundu

ates.sonmez ates.sonmez
HABER  | 21.03.2019 20:10 | Son Güncelleme

Yozgat’ta preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden ceset çıktı.

Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli varil bulunduğu ihbarını değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri inceleme yaptı.

Preslenmiş varilde kan izleri tespit eden polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Cumhuriyet savcısının izniyile kısmen açılan varilin içerisinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan varil, açılması ve cesedin kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumuna götürüldü

(AA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!
Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yozgat varil ceset

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da ilişki sarmalı! 'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

Müge Anlı'da ilişki sarmalı! 'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

İzmir'de baba rezaleti!

İzmir'de baba rezaleti!

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında flaş gelişme! 'Anne olmak istiyorum ama...'

Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında flaş gelişme! 'Anne olmak istiyorum ama...'

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Ambulansa yol vermeyen magandanın ifadesi ortaya çıktı!

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Görüntüler herkesi isyan ettirmişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan ulaşım müjdesi! O soruyu böyle yanıtladı

Ekrem İmamoğlu'ndan ulaşım müjdesi! O soruyu böyle yanıtladı

Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!

Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!

Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!

Anne ve babasıyla tartıştı sonrası korkunç!

İstanbul Kağıthane’de yangın! Mahalleyi sokağa döktü

Mahalleyi sokağa döktü! Böyle izlediler

İşte dolandırıcıların yeni taktiği

İşte dolandırıcıların yeni taktiği!

Binali Yıldırım kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog

Kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.