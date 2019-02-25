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Yozgatspor 1959'da oynayan Priestley Irogue Esosa'nın golü sosyal medyayı salladı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 25.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor 1959'un 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Priestley Irogue Esosa'nın, Ünye 1957 Spor ile oynadıkları maçta attığı gol, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yozgatspor 1959'da oynayan Priestley Irogue Esosa'nın golü sosyal medyayı salladı!

Yozgatspor 1959'un Yozgat Bozok Stadı'nda Ünye 1957 Spor'u konuk ettiği ve 3-0 kazandığı maçta Esosa'nın, 50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla hareketlenip rakip futbolcuları çalımladıktan sonra attığı gol, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Yozgatspor 1959 Kulübü Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımının başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Daha önceki 3-4 sezonda da başarılı olduklarını ancak neticeye ulaşamadıklarını aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"İnşallah bu sene bu başarıyı şampiyonlukla da taçlandırmış olacağız. Takım gayet güzel gidiyor, futbolcu, teknik heyet, yönetim, taraftarın uyumu mükemmel bir noktada. Hatta Yozgatspor, maçlarını Süper Lig takımlarından katbekat fazla seyirciye oynuyor. Ünye 1957 Spor karşılaşması da çok iddialı bir maçtı, şampiyonluğu direkt ilgilendiren bir müsabakaydı. Rakibimiz ikinci sıradaydı. Onu da net bir galibiyetle yenmek suretiyle şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olduk. İnşallah dünkü galibiyet de bize şampiyonluğu getirecek."

Arslan, takımın genel itibarıyla birbiriyle uyumlu, iyi oyunculardan kurulu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dün bir başka güzellik daha yaşadık. Oyuncumuz Esosa, Türkiye'de az görülen, liglerde az görülen gollerden birini attı. Son derece güzel ve estetik bir goldü. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Bu vesile ile Yozgatspor'un Türkiye gündemine taşınmış olması, ana haber bültenlerinin konusu olması bizi ayrıca sevindirdi. İki yabancı futbolcumuz var. İkisi de genelde ilk 11'de oynuyor ve takıma da çok güzel katkıları olan futbolcular, takımımızın vazgeçilmez oyuncuları."


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Anahtar Kelimeler:
Priestley Irogue Esosa Yozgatspor 1959

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