Yukatel Denizlispor 6 haftadır 3 puana hasret

Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'a 3-0 yenildikten sonra Göztepe maçında 1-1, dün de İttifak Holding Konyaspor maçında 0-0'lık beraberlik aldı.
Ligde 21. haftayı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 24 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip, 21 gol attı, kalesinde 29 gol gördü. Yeşil-siyahlı ekip, 22. hafta mücadelesinde 15 Şubat Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
(AA)
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