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Yüklü miktarda paranın sahibi için anonslar yapılıyor! 2 ay vakti kaldı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.02.2019 07:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Kiraz ilçesinde, minibüste bulunan yüklü miktardaki parayı düşüren kişi aranıyor. Yüklü miktardaki paranın sahibi henüz ortaya çıkmazken, belediye anonslarından cuma hutbelerine kadar farklı noktalardan çağrılar yapılıyor.

Yüklü miktarda paranın sahibi için anonslar yapılıyor! 2 ay vakti kaldı

3 Şubat’ta Ödemiş-Kiraz seferini yapan minibüsün sürücüsü, minibüs içerisinde yüklü miktarda para buldu.

Sürücü durumu hemen Kiraz Otogarı’ndaki Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya’ya bildirdi. Sonrasında Kiraz’da minibüste düşürülmüş yüklü miktardaki paranın sahibinin bulunması için seferberlik başlatıldı.

2 AY DAHA BULUNAMAZSA MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK

Belediye yayın bürosuna ilan verilirken, geçtiğimiz cuma günü de camilerde okunan hutbede Ödemiş-Kiraz seferini yapan minibüste yüklü miktarda para bulunduğu belirtilerek parayı kaybedenin Kiraz Belediyesi Zabıta Bürosu’na başvurması istendi.

Şimdiye kadar para kaybettiğini belirterek bir kişinin kendilerine başvurduğunu; ancak söylediği miktarın minibüste bulunan miktarla uyuşmadığını aktaran Kiraz Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Konya, paranın sahibi 2 ay daha bulunamazsa Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı.

"İKİ AY DAHA BEKLEYECEĞİZ"

Başkan Konya, "3 Şubat Pazar günü Ödemiş’ten gelen aracımızda bir miktar para bulundu. Paranın sahibi olduğunu söyleyen bir şahıs geldi. Paranın meblağını ve dağılımını bilemedi. 20’lik mi, 50’lik mi, 100’lük mü olduğunu bilemedi. Onun için biz buradan sizin aracılığınızla da ilan ediyoruz; iki ay daha bekleteceğiz parayı.

Eğer paranın sahibi gelmezse parayı Mehmetçik Vakfımıza bağışlayacağız.

Belediye yayın bürosuna ilan verdik. Anonslar yapılıyor. Müftümüzden de rica ettik; cuma namazında da konuyu anlattılar. Vatandaşlarımıza çağrı yapıldı. Umarız parasını unutmuş vatandaşımız ortaya çıkar ve kayıp yaşamaz” diye konuştu.


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izmir kiraz Kiraz Otogarı mehmetçik vakfı

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