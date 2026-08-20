Yüksek kiralarden bıkıp otele taşındılar! Yılda 575 bin lira tasarruf ediyorlar

47 yaşındaki Maranda Bowers ile 40 yaşındaki eşi John, ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola'da iki katlı ve üç yatak odalı bir evde yaşıyordu. Çiftin yalnızca ev için ödediği kira aylık 2 bin 300 dolardı. Buna elektrik, su, internet ve diğer yaşam giderleri de ekleniyordu. Ancak 2023 yılında yaşanan bir iş kazısı çiftin hayatını değiştirdi.

İŞ KAZASININ ARDINDAN TEK GELİRLE KALDILAR

John'un sağ eli çalıştığı sırada çelik bir kirişin altında kalarak ezildi. Kaza nedeniyle çalışamayan John'un gelirinin kesilmesinin ardından temizlik şirketi işleten Maranda bir süre evin tüm masraflarını tek başına karşılamak zorunda kaldı.

Ancak aylık 2 bin 300 dolarlık kirayı ve diğer faturaları tek gelirle ödemek giderek zorlaştı. John'un iş kazası nedeniyle alacağı tazminat ödemeleri devreye girdiğinde bile çift, gelirlerindeki belirsizlik nedeniyle yüksek kiralı evlerinde kalmak istemedi.

Maranda, o dönemi anlatırken aylık kira ve faturaları karşılamanın kendi kazancıyla çok zor olduğunu ifade etti.

ÖNCE AİLELERİNİN YANINA, ARDINDAN OTELE TAŞINDILAR

Çift sonunda iki katlı evlerinden ayrılmaya karar verdi. Yaklaşık iki hafta ailelerinin yanında kaldıktan sonra ise kalıcı bir ev kiralamak yerine otele taşınmayı tercih ettiler. Kasım 2023'te başlayan otel yaşamı geçici bir çözüm olmaktan çıktı. Maranda ve John yaklaşık iki yıldır otelde yaşıyor.

Çiftin tek yatak odalı otel odası için ödediği ücret haftalık 307 dolar. Maranda artık aynı odayı altı aylık dönemler halinde rezerve ediyor.

ELEKTRİK, SU, İNTERNET VE OTOPARK ÜCRETE DAHİL

Çift açısından otelde yaşamanın ekonomik olmasının en önemli nedenlerinden biri de haftalık 307 dolarlık ödemenin yalnızca konaklamayı kapsamaması.

Elektrik, su, çöp hizmetleri, internet ve ücretsiz otopark da bu ücrete dahil. Maranda ayrıca geleneksel bir ev kiralarken karşılarına çıkan depozito ve peşin kira gibi yüksek başlangıç maliyetlerini ödemek zorunda kalmadıklarına dikkat çekiyor.

Haftalık sabit bir ödeme yapmanın bütçelerini yönetmelerini kolaylaştırdığını söyleyen Maranda, aylık kira ile ayrı ayrı gelen faturaları düşünmek yerine ne kadar ödeyeceklerini baştan bildiklerini belirtiyor.

AYDA YAKLAŞIK 1000 DOLAR CEPLERİNDE KALIYOR

Çiftin hesabına göre otelde yaşamaya başladıktan sonra son iki yılda ayda ortalama 1000 dolar tasarruf ettiler. Bu da yılda yaklaşık 12 bin dolara karşılık geliyor.

Maranda, altı aylık rezervasyon yaptığında haftalık faturasının en fazla 307 dolar olacağını bildiğini, bu parayı haftalık olarak ayırmanın aylık kira ve faturaları aynı anda karşılamaktan çok daha kolay olduğunu söylüyor.

OTEL ODASINI KÜÇÜK BİR EVE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Maranda ve John'un kaldığı oda klasik bir otel odasından daha fazla imkana sahip. Odada iki gözlü ocak bulunan küçük bir mutfak bölümü ve tam boy buzdolabı bulunuyor. Bu sayede çift yemeklerini dışarıdan sipariş etmek yerine kendileri hazırlayabiliyor. Otel, isteyen misafirlerin odalarını iki haftada bir temizlerken temiz çarşaf hizmeti de sunuyor.

Maranda ayrıca odanın içerisine bölücüler yerleştirerek kendisine özel bir çalışma alanı oluşturdu. Otel yaşamının lüks olmadığını kabul eden Maranda, kaldıkları yeri küçük bir apartman dairesine benzetiyor.

"SÜREKLİ DIŞARIDA YEMEK YEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Otelde yaşayanların sürekli restoranlardan yemek almak zorunda olduğu düşüncesinin doğru olmadığını söyleyen Maranda, odalarındaki mutfak sayesinde sürekli yemek yaptığını belirtti.

Hatta Şükran Günü ve Noel'de otelde kalanların yaklaşık yarısına yemek hazırladığını anlattı. Çift açısından en büyük avantajlardan biri ise klima veya su kullanırken gelecek faturayı düşünmek zorunda kalmamaları. Tüm bu giderlerin haftalık ödemeye dahil olması, harcamalarını önceden bilmelerini sağlıyor.

ŞİMDİ HEDEFLERİ KENDİ KÜÇÜK EVLERİNİ ALMAK

Maranda ve John'un otel yaşamını sürdürmesinin arkasında uzun vadeli bir plan da bulunuyor. Çift, tasarruf ettikleri parayı kullanarak kendilerine ait bir arazi ve "tiny house" olarak bilinen küçük evlerden satın almak istiyor.

Çocuklarının artık büyüdüğünü ve büyük bir eve ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Maranda, bundan sonraki hayatlarında daha sade yaşamak istediklerini belirtiyor. Çift, gelirlerinin büyük bölümünü büyük bir eve harcamak yerine seyahat edebilmek ve hayatlarını daha özgür yaşayabilmek istiyor. Maranda, otel yaşamını şu sözlerle özetliyor: "Lüks değil ama yaptığımız tasarrufa değiyor."