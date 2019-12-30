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  4. Yüksekova'da sis kenti ele geçirdi

Yüksekova'da sis kenti ele geçirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis, görüş mesafesini sıfıra düşürdü.

Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. İpekyolu ve Cengiz Topel caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte adeta zorlandılar.
Evinin penceresinde sis resimlerini çeken Erdinç Düzen isimli vatandaş, ’Günlerdir zaten yoğun bir kar yağışı ve soğuk hava vardı. Akşam üzeri ise yoğun bir sis şehri etkisi altına almış. Şimdi adeta hayalet şehre dönüşmüş. Bu durumda dışarı bile çıkmak inan imkansız." dedi.

Yetkililer ise hiçbir sıkıntı yaşanmaması için sürücülerin hız limitlerine dikkat edilme konusunda uyardılar. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sis Hakkari

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