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Yükü kendisinden ağır çocuğun mücadelesi kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
YAŞAM  | 16.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

İzmir’de sokaklarda ekmek parasını omuzlarında kendinden daha ağır yük taşıyarak kazanan bir çocuğun, kilosundan fazla olan el arabasını kaldıramayarak dakikalarca mücadele etmesi vatandaş kamerasını yansıdı. Küçük çocuk, pes etmeyerek dakikalarca verdiği mücadele ve azmiyle örnek oldu.

Çöplerden geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları toplayarak aile bütçesine katkı koymaya çalışan 11-12 yaşlarındaki bir çocuk, İzmir sokaklarında hayat mücadelesi vermesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YÜKÜ KİLOSUNDAN FAZLA OLUNCA KALDIRAMADI

O görüntülerde, topladığı atık ve kağıtları iki tekerlekli el arabasına tıka basa dolduran çocuğun, uzun süre arabayı kaldıramaması dikkat çekti. Zorlukla çektiği arabayı kaldıramayınca tüm gücüyle yüklenen çocuğu, kilosundan fazla olan el arabası havaya kaldırdı. Pes etmeyen çocuk en sonunda hızlıca yüklenerek el arabasını kaldırmayı başardı.

Akranları okula gidip sokakta oyun oynarken, İzmirli çocuk, yaşam mücadelesinde azmiyle örnek oldu.

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izmir çöp geri dönüşüm Çocuk

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