Yulaf Lapası Tarifi: En Sağlıklı ve Hafif Kahvaltı!

Yulaf lapasının hem sporcular hem de diyetisyenler tarafından çok fazla tercih edilmesinin sebebi içinde bulundurduğu kıymetli besinlerdir. En çok lif bulunduran yiyeceklerin başında olması ve içerdiği yüksek protein düşük yağ sebebiyle harika bir besin deposudur. Yulaf lapası tarifi diyetlerde en çok kullanılan besinlerdendir. Yulaf lapası sayesinde saatlerce acıkmadan enerjik olabilirsiniz. Birçok farklı yulaf lapası yapımı olsa da sade olarak da tüketmeniz mümkün. Kakaolu Muzlu Yulaf Lapası Tarifi Kakaolu muzlu yulaf lapası tarifi yulaf lapası tarifleri arasından en çok tercih edilenlerdendir. Bunun sebeplerinden ilki, diyetlerdeki tatlı krizlerinin en doğru besinlerle geçiştirilebilmesini sağlamasıdır. Bunun öncelikli sebebi içeriğinde sofra şekeri olmadan sadece kullandığınız meyveden gelen şekerle yapılmasıdır. Bir diğer sebebi ise oldukça güzel görünmesi. Dışarıdan bakıldığında kalori deposu gibi görünen ama aslında tam bir diyet yemeği. Bu sayede hem göze hem dile hoş gelen bir yemek tüketmiş oluyorsunuz. Kakaolu muzlu yulaf lapası için ihtiyacınız olan malzemeler

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

1 adet muz

1 dilim ananas

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı kakao

1 tatlı kaşığı chia tohumu (tercihinize göre)

1 yemek kaşığı böğürtlen (tercihinize göre) Gelelim bu en güzel yulaf lapası tariflerinden biri olan kakaolu muzlu yulaf lapasının yapımına; Sütü kakao ve yulafla birlikte tavaya alıp harmanlayın. Ardından orta ocakta, kısık ateşte pişirmeye başlayın. Yulaflar süt sayesinde şişmeyi bitirdikten sonra servis edeceğiniz kaba alın. Yaklaşık 5 dakika dinlenmeye bırakın. Üzerini dilimlenmiş muz, dilimlenmiş ananas, böğürtlen ve chia tohumu ile süsleyin. Eğer kalori sorununuz yoksa bal, pekmez veya reçel ekleyebilirsiniz. Miktarı size kalmış. Ardından üstünü hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun! Bu tarifi günün istediğiniz her saatinde tüketebilirsiniz. Böylece hem açlığınız çok uzun süreler ertelenecek hem de tatlı isteğinizi gidereceksiniz. Zayıflatan Yulaf Lapası Tarifi Bu tarifte gereksiz tüm kalorilerden kaçınarak hem sporcular için hem de diyetini en iyi şekilde yapmak isteyenler için hazırlanmış bir tarif. Benim için tat değil, işlevi önemli diyenlerdenseniz bu tarif tam size göre! İsteğinize göre (1 porsiyon 1 avuç) yulafı alın ve tavaya koyun. Ardından üzerine su ekleyin ve düşük ateşte birkaç dakika pişirin. Yulaf lapanız şişmeyi bitirdikten sonra kaseye alın. En düşük kalori ile hazırlanmış sade yulaf lapası tarifi hazır! Yulaf Lapası Tarifleri İçin Sunum Önerileri Yulaf lapasının yanında birçok farklı sunum yapılabilir. Bunların başında muz ve ceviz vardır. Muz ve ceviz hem içerdikleri besin değerleri sayesinde hem de tatları sebebiyle yulaf lapasına oldukça uygun besinler. Daha tatlı bir öğün için bal veya pekmez de kullanabilirsiniz. Bir diğer sunum şekli çilek ve elma işbirliği ile yapılan yulaf ezmesi lapası. Elmanın sert yapısı ve çileğin baskın tadıyla oldukça güzel bir sunum elde edebilirsiniz. Bunun haricinde sadece kuruyemiş kullanarak da birçok farklı sunum elde edebilirsiniz. Badem, fındık içi ve yer fıstığı kullanırsanız öğününün hem besleyiciliğini hem kaliteli tekli doymuş yağ değerini hem de protein oranını arttırmanız mümkün.