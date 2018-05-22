Yulia Rybakova kırmızı halıda bir anda iç çamaşırlarıyla kaldı

Rus model Yulia Rybakova, Cannes Film Festivali’nde yaşadığı bir olayla sosyal medyanın gündeminde.

Rybakova, geçtiğimiz günlerde bir film gösterimine katıldığı sırada kırmızı halıda büyük bir şok yaşadı.

Uzun kırmızı bir elbise tercih eden Rybakova, kameralara poz verdiği sırada davetlilerden birinin elbisesine basmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Genç model ilerlemek için harekete geçtiğinde elbisenin etek kısmı bir anda üzerinden düştü.

Elbisenin üst kısmı ve iç çamaşırıyla kırmızı halının ortasında kalan Rybakova’nın yardımına elbiseye basan adam yetişti.

Eteği yeniden elbiseye tutturan adam, o anların saniye saniye kaydedilmesine ise engel olamadı.

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olay farklı tartışmaları beraberinde getirdi.

Bir grup, genç modelin başına gelenleri talihsizlik olarak nitelendirirken, diğer grup ise bu olayın kurgu olduğunu ve Rybakova’nın şöhret peşinde olduğunu ifade etti.



