Mükemmel kızarmış yumurta

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Hepimiz zaman zaman yemek yaparken farklı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Üstelik yemek pişirmek bir hayli vakit alan bir konu, bunda hemfikiriz. Bu kadar zaman harcamışken bir de pişirilen yemeklerin istediğimiz gibi olmaması sinirlerimizi biraz gerebilir

1 / 7 Mükemmel kızarmış yumurta Göz göz yumurta pişirmek çok kolay gibi görünse de o muazzam görüntüyü ne yazık ki herkes yakalayamıyor. Bunun için; yumurtayı kırdıktan sonra beyazının düzgün bir şekilde dağılması için ilk kırdığınızda oluşan çizgi yönünden tavayı çevirin. Ardından tavanın üzerini bir kapak ile örtün ve yumurtanın kızarmasını bekleyin. 3,4 dakika boyunca kapağı açmayın.

2 / 7 Başka bir tarif daha... Bir kızartma tavası kenarının kenarına 1-2 çorba kaşığı su dökün ve bir kapakla örtün. Su buharlaşacak ve yumurtaların üstünü pişirecek. Beyazlar tam kıvamında pişmiş ve yumurta sarısı sıvı kalacaktır.

3 / 7 Mükemmel bir marinasyon için Et, tavuk ya da balık marine ederken mutlaka buzdolanı poşeti kullanın. Etinizi poşete koyup sosu da poşete ekleyin ve hızlı bir şekilde (ağzı bağlı olacak) çalkalayın. Böylelikle sos tüm ete eşit bir şekilde bölünecek. Fast food restoranlarındaki gibi çıtır tavuk yapmak için ise pane harcına yulaf kepeği ekleyin. Dışarıda yediğiniz tavukları kendi evinizde pişirmek bu kadar kolay!

4 / 7 Patatesleri yağ kullanmadan pişirebilirsiniz Öncelikle patatesleri doğrayın. Ardından un, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberleri ayrı bir kapta karıştırın. Patatesleri kaseye koyup sos ile harmanlayın, böylece karışımın tamamı kaplanmış olacak. Ardından yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye patatesleri alın ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip fırına verin. Oldu bu iş!

5 / 7 Mikrodalga fırın olmadan 5 dakikada etinizi çözün Ortalama bir biftekin 5 dakika içinde çözülmesi için ihtiyaç listesi: 2 metal kap Su Tencerelerden birini ters çevirin ve altına bifteği koyun. Biftek üzerine başka bir tencereye koyun ve içine su dökün. 5 dakika içinde bifteğiniz çözülecek. Metaller ısıyı çok iyi işler, böylece etleri bir alüminyum yüzeye koyarsanız daha çabuk çözülür.

6 / 7 Yumurta kabuklarını kolay bir şekilde soymak için Yumurtaları kaynatmadan önce, suya biraz kabartma tozu veya sirke ekleyin. Her iki madde yumurta kabuğu içine girer ve soyulma yolunu kolaylaştırır.