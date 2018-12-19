Yumurta sarısının rengi yumurtanın besin değeri hakkında size ne söyler?

Aldığınız her bir yumurtanın sarısı ton olarak birbirinden farklılık gösterebilir; yumuşak sarıdan koyu turuncuya ve hatta bazen kırmızıya yakın bir tona denk gelebilirsiniz. Peki bu değişkenlik gösteren yumurta sarılarının tonu, ürünün kalitesi ve beslenmesi hakkında bize bilgi verebilir mi?

Araştırmalar bu durumun karmaşık olduğunu söylese de aslında birkaç ipucu alabileceğimizi belirtiyor. Tarihsel olarak bakıldığında; parlak turuncu- zengin tonlardaki yumurta sarısı daha sağlıklı ve besleyici bir yumurta anlamına geliyordu. Çimen, böcek ve tohumlarda doğal olarak otlayan tavuklar, son derece sağlıklı bir yumurta üretirler. Bu yumurtaların besin değerleri güçlüdür. Doğal beslendiklerinde yumurta sarısının tonu daha parlak, canlı bir sarı tondadır.

Sıkışık bir halde dar kafeslerde yaşayan ve fabrikada yetiştirilen tavuklar, doğal beslenmezler ve bir tür tahılla öğünlerini geçirirler. Tahıl bazlı beslenen tavukların yumurta sarıları daha açık ve soluk renkte olma eğilimindedir. Dış mekana erişimi olmayan kafesli tavuklara, yumurtalarının rengini değiştirmek için katkı maddeleri verilir. Bu katkı maddelerinin bazıları; alg, kadife çiçeği ve portakal kabuğudur. Katkı maddelerinin besin değerleri de oldukça düşüktür.