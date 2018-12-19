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Yumurta sarısının rengi yumurtanın besin değeri hakkında size ne söyler?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.12.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bir yumurta sarının koyu turuncu ya da açık sarı olup olmadığı, bir civcivin yaşamı hakkında zengin bir bilgi ortaya çıkarabilir...

Yumurta sarısının rengi yumurtanın besin değeri hakkında size ne söyler?

Aldığınız her bir yumurtanın sarısı ton olarak birbirinden farklılık gösterebilir; yumuşak sarıdan koyu turuncuya ve hatta bazen kırmızıya yakın bir tona denk gelebilirsiniz. Peki bu değişkenlik gösteren yumurta sarılarının tonu, ürünün kalitesi ve beslenmesi hakkında bize bilgi verebilir mi?

yumurta kapak

Araştırmalar bu durumun karmaşık olduğunu söylese de aslında birkaç ipucu alabileceğimizi belirtiyor. Tarihsel olarak bakıldığında; parlak turuncu- zengin tonlardaki yumurta sarısı daha sağlıklı ve besleyici bir yumurta anlamına geliyordu. Çimen, böcek ve tohumlarda doğal olarak otlayan tavuklar, son derece sağlıklı bir yumurta üretirler. Bu yumurtaların besin değerleri güçlüdür. Doğal beslendiklerinde yumurta sarısının tonu daha parlak, canlı bir sarı tondadır.

yumurta sarısı

Sıkışık bir halde dar kafeslerde yaşayan ve fabrikada yetiştirilen tavuklar, doğal beslenmezler ve bir tür tahılla öğünlerini geçirirler. Tahıl bazlı beslenen tavukların yumurta sarıları daha açık ve soluk renkte olma eğilimindedir. Dış mekana erişimi olmayan kafesli tavuklara, yumurtalarının rengini değiştirmek için katkı maddeleri verilir. Bu katkı maddelerinin bazıları; alg, kadife çiçeği ve portakal kabuğudur. Katkı maddelerinin besin değerleri de oldukça düşüktür.

yumurta

Yumurta sarısının rengini içerdiği karotenoidlerin sayısı belirler. Bunlar A vitamininin oluşumunda yardımcı olan, kemiklerimizin iyileşmesine yardımcı olan antioksidanlardır. Anlaşılan o ki yumurtanın sarısı tavuğun beslenme ve sağlığı hakkında bize birtakım bilgiler sunabilir.

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