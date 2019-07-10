Yumurta soymanın en pratik 4 yolu

Menemeninden tutun sucuklu yumurtasına, yumurta salatasından tutun rafadan-kayısı muhabbetine kadar, yumurtadan bol bol faydalanıyoruz. Kahvaltıların en "Babacan" yiyeceği, iş kabuğunu soymaya geldiğinde bir hayli yoruyor bizi.
Sizin için haşlanmış yumurtanın nasıl en kolay şekilde soyulabileceğini araştırdık. Mynet Yemek Laboratuvarına girdik, biraz fazla yumurtayla haşır neşir olduk ve ortaya birkaç yöntem çıktı. Yumurtayı ocakta unutanlara ya da pişmiş sevenlere, ustasından tavsiyelerle geldik.
Bir yumurtayı soyabilmenin en iyi yolu; onu şaşırtmak, "Hay Allah, neden öyle oldu?" dedirtmektir. Tıpkı ateşi yükselen evladınızı duşa sokup önce sıcak, sonra soğuk suyla şok yaptığınız gibi, yumurtaya da şefkat dolu bir şok geçirtmelisiniz.
Kaynadığı gibi masaya koyduğunuz bir yumurtayı soymak, dünyanın en zor işidir. Birincisi elleriniz yanar -ki bunu istemeyiz-, ikincisi de yumurtanın kabuğu sıcakken epey inatçıdır. Bu yüzden, daha kolay soyulan yumurta kabukları için, yapmanız gereken aslında çok basit. **Yumurtayı sıcak suya koyup daha hızlı kaynatmayı hedeflemek yerine, soğuk suya koyup öyle haşlayın. Daha sonra, piştiğine ikna olduktan sonra tekrar soğuk suda biraz bekletin yumurtayı, bitti gitti!
Kabartma tozu alkalidir, yani kabartma tozunu yumurtayı haşladığınız suya bir fiske koymanız, pH değerini yükseltecektir. Bu da teoride, daha kolay soyulan yumurtalar demektir. Deneyin bunu. Ancak söylenenlere göre, bunun etkili olabilmesi için, yumurtanın kabuğundan içeri girmesi gerek kabartma tozunun. Bu yüzden mümkünse küçük bir iğne yardımıyla yumurta kabuğunda delikler açın. Bu, kabartma tozunun yumurta kabuğundan içeri ince ince sızmasını sağlayacaktır. Tıpkı, Death Star'ın planlarını çalmak için elinden geleni yapan R2-D2 gibi!
Bir yumurtayı soyabilmenin en iyi yolu, ona hak ettiği değeri vermek ve gerekirse masaj yapmaktır. Yumurtayı düz bir zeminde (Tezgah olur, masa olur) tek elinizle hafif hafif, masaj yapar gibi gezdirmek onu mayıştıracak, kabuklarının kolaylıkla soyulabilmesini sağlayacaktır. Es geçmeyin, yumurtaların da sevgiye ve saygıya ihtiyacı var. Hafif bir masajı kim istemez ki?
Güzel sözden, masajdan anlamayan aksi ve asi yumurtalar için birazcık sert davranmanın zararı olmaz. Az bir miktar suyun bulunduğu bir bardağa yumurtayı koyun, bardağın ağzını elinizle kapatın ve 20 saniye kadar yumurtanın başını iyice döndürebilecek şekilde sallayın, ters yüz edin, çalkalayın. İşe yaradığını göreceksiniz.
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