Yumurta soymanın en pratik 4 yolu

Menemeninden tutun sucuklu yumurtasına, yumurta salatasından tutun rafadan-kayısı muhabbetine kadar, yumurtadan bol bol faydalanıyoruz. Kahvaltıların en "Babacan" yiyeceği, iş kabuğunu soymaya geldiğinde bir hayli yoruyor bizi.

Sizin için haşlanmış yumurtanın nasıl en kolay şekilde soyulabileceğini araştırdık. Mynet Yemek Laboratuvarına girdik, biraz fazla yumurtayla haşır neşir olduk ve ortaya birkaç yöntem çıktı. Yumurtayı ocakta unutanlara ya da pişmiş sevenlere, ustasından tavsiyelerle geldik.

1. Yumurtalarınız şoka girsin: Önce sıcak, sonra soğuk



Bir yumurtayı soyabilmenin en iyi yolu; onu şaşırtmak, "Hay Allah, neden öyle oldu?" dedirtmektir. Tıpkı ateşi yükselen evladınızı duşa sokup önce sıcak, sonra soğuk suyla şok yaptığınız gibi, yumurtaya da şefkat dolu bir şok geçirtmelisiniz.

Kaynadığı gibi masaya koyduğunuz bir yumurtayı soymak, dünyanın en zor işidir. Birincisi elleriniz yanar -ki bunu istemeyiz-, ikincisi de yumurtanın kabuğu sıcakken epey inatçıdır. Bu yüzden, daha kolay soyulan yumurta kabukları için, yapmanız gereken aslında çok basit. **Yumurtayı sıcak suya koyup daha hızlı kaynatmayı hedeflemek yerine, soğuk suya koyup öyle haşlayın. Daha sonra, piştiğine ikna olduktan sonra tekrar soğuk suda biraz bekletin yumurtayı, bitti gitti!