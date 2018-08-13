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Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.08.2018 10:46 | Son Güncelleme

Yumurtanın üzerinde yazan kodların ne anlamına geldiğinizi öğrenmemiz gerekiyor ki ne yediğimizi bilelim.

Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!

2017 sonunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla artık yumurta üreticileri, "yetiştirme metodu kodu"nu yumurtalara basmak zorunda. Aksi takdirde kod olmayan yumurtalar satılmayacak

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Peki nedir bu yetiştirme metodu kodu? Biz tüketici olarak bu anlamsız gibi görünen sayılardan ve harflerden ne anlamalı ve yumurtaları neye göre seçmeliyiz?

yumurta-uzerindeki-kodlar-ne-anlama-geliyor

Bu yeni uygulamaya göre yumurtaların üzerinde dört farklı üretim kodu bulunuyor. Bu kodlar yumurtanın alındığı tavuğun cinsi ve kalitesini anlatıyor aslında.

Yumurta üzerindeki bu kodlar sayılar ve harflerden oluşuyor. Ama bizi ilgilendiren kısım sadece kodun ilk sayısı. Bu sayılar da 0, 1, 2 ve 3 şeklinde değişiyor.

Eğer kod 0 ile başlıyorsa organik demektir. Diğer bir deyişle tavuğun yetiştiriciliği ve kullandığı yem organiktir, hiçbir kimyasal barındırmadığından en sağlıklı yumurta da budur. Diğer yumurtalara göre pahalı olmasının sebebi de aslında tam olarak bu.

yumurta kod

Eğer aldığınız yumurtanın üzerindeki kodun ilk rakamı 1 ise gezen tavuk yumurtasıdır. Kümeslerde değil, tavuk çiftliklerinde yetişen ve özgür gezen tavukların yumurtalarıdır. Organik yumurtadan sonra en sağlıklı yumurta budur diyebiliriz.

yumurta2

Kümes tavuğu yumurtalarının ise kodu 2 ile başlayacak şekilde düzenlenmiş durumda. Piyasada en fazla bu kodla damgalanmış yumurtalarla karşılaşabilirsiniz. 0 ve 1'de olduğu gibi organik ve sağlıklı yemlerle beslendiğini bu tür yumurtalar için söylemek pek mümkün değil.

yumurta 3

Kümes tavuğu yumurtalarının ise kodu 2 ile başlayacak şekilde düzenlenmiş durumda. Piyasada en fazla bu kodla damgalanmış yumurtalarla karşılaşabilirsiniz. 0 ve 1'de olduğu gibi organik ve sağlıklı yemlerle beslendiğini bu tür yumurtalar için söylemek pek mümkün değil.

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Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!

Yumurtaların üzerinde yazan kodlara dikkat!

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