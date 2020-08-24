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Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!

Ali Gövel Ali Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltılarda ve ara öğünlerde sıkça yapılan, evde dakikalar içerisinde hazırlanması kolay yumurtalı ekmek tarifleriyle sofranızı doldurabilirsiniz! Yumurta ile yapıldığı için oldukça besleyici ve doyurucu olan birbirinden farklı yumurtalı ekmek tarifleriyle sabah öğünlerinde hem siz hem servis ettiğiniz dostlarınız bu tada bayılacaklar.

Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!

İçindekiler

  • Kolay Yumurtalı Ekmek Tarifi için malzemeler
  • Yumurtalı Ekmek Kızartması Tarifi Yapılışı
  • Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek İçin Servis Önerileri
  • Değişik Yumurtalı Ekmek Tarifleri
  • Yumurtalı Ekmek Yaparken İşinize Yarayacak İpuçları
  • Yumurtalı Kızarmış Ekmek Kaç Kalori?
  • Yumurtalı Kızarmış Ekmeği Kimler Tüketmeli?

Geçmişten günümüze birbirinden değişik varyasyonlarını gördüğünüz en güzel yumurtalı ekmek tarifleri yazımızda! Yumurtalı ekmek tariflerinin en güzel yanlarından biri de istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmeleri. İster pişerken ister piştikten sonra hem arasına farklı besinler koyarak, ister servis aşamasında tabağın kenarlarına peynir, sos gibi sürülebilecek besinler koyarak damak zevkinize göre farklılaştırabilmeniz mümkün.

Kolay Yumurtalı Ekmek Tarifi için malzemeler

  • Yarım bayat ekmek
  • 2 adet yumurta
  • ¼ çay kaşığı tuz
  • ¼ çay kaşığı karabiber
  • ¼ çay kaşığı kekik
  • ¼ çay kaşığı nane
  • ¼ çay kaşığı pul biber
  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yumurtalı Ekmek Kızartması Tarifi Yapılışı

  1. Bayat ekmeklerinizi dilimleyin. Tercihen başparmak boyutlarında olması iyi pişmesini sağlar.
  2. Yumurtaları ve baharatları bir kaba alın. Ardından çırpmaya başlayın. Kıvam alana kadar çırpmaya devam edin.
  3. Tavaya 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Ardından yağ kızana kadar tavayı ısıtın.
  4. Yağ kızdıktan sonra bayat ekmek dilimlerini yağa batırabilirsiniz. Ekmeğin ön tarafı yağı çektikten sonra arka tarafını da yağlayın.
  5. Ekmeğin arka-ön taraflarını değiştirerek altın sarısı halini alana kadar kızartın.
  6. Servis edeceğiniz tabakların altına bir veya birkaç parça peçete koyduktan sonra kızarmış yumurtalı ekmekleri servis tabağına alabilirsiniz.
  7. Ardından damak zevkinize göre servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek İçin Servis Önerileri

Yumurtalı ekmeğin yanına çoğu insan peynir tercih eder. Günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak istiyorsanız bu sunumun yanında maydonoz oldukça yakışır.

Bunun haricinde salam, sosis, sucuk gibi kahvaltılık kırmızı etlerden dilediğinizi kullanabilir, salata yanında da servis edebilirsiniz. Salatlar içerisinde lor peynirli veya kırmızı lahanalı salatalar yumurtalı ekmeğe oldukça yakışmakta. Bu lorlu salata yanında kızarmış ekmek tarifi en güzel yumurtalı ekmek tariflerinden biridir.

Değişik Yumurtalı Ekmek Tarifleri

En çok bilinen değişik tariflerde yapılan yumurtalı kızarmış ekmek tariflerinden ilki yoğurtlu kızarmış ekmek tarifi. Bu tarifte kızarmış ekmeğin ağırlığını azaltacak nispeten hafif sayılabilecek bir forma büründürebilirsiniz. Kızarmış ekmekleri tarifte olduğu gibi yaptıktan sonra üzerinden yoğurt ile geçmek. Bu tarifin püf noktası kızarmış ekmeklerin olabildiğince yoğurdu içine çekmesi. Bu sayede kızartmanın getirdiği ağırlık yerine daha ferah bir yiyecek elde etmiş olursunuz. Servis önerisi olarak fesleğen, maydanoz ve domates bu terife çok iyi eşlik ediyor.

Bir diğer değişik yumurtalı kızarmış ekmek tarifi önerisi fırında maydanozlu kızarmış ekmek. Bu tarif için 180-200 derecede ısıttığınız fırına yağladığınız, maydanoz rendelediğiniz ve yumurtaladığınız ekmek dilimlerini yağlı kağıt üzerinde koyun. Ortalama 10 dakika sonra hazır olacaktır. Dilerseniz fırından çıkarmadan önce kaşar peyniri eklerseniz oldukça güzel bir tada sahip olabilirsiniz.

Yumurtalı Ekmek Yaparken İşinize Yarayacak İpuçları

  • Yağ çekmeyen yumurtalı ekmek tarifi arıyorsanız tek yapmanız gereken yumurtalı ekmekleri kızarttıktan sonra peçete serdiğiniz bir tabağa koymanız. Böylelikle fazla yağı ekmek yerine peçete çekecektir.
  • Eğer fazla yumurtalı ekmek yapıyorsanız harcını önceden hazırlayıp birkaç gün boyunca buzdolabında üstü kapalı bir kapta muhafaza edebilirsiniz.
  • Kullandığınız ekmeğin dış tarafları birşeyler sürmeye daha uygunken, iç dilimleri tek başına yemeye daha uygundur.
  • Kullandığınız harc içine damak zevkinize hemen hemen her şeyi koyabilirsiniz. Kızarmış yumurtalı ekmek bunlara kolayca uyum sağlar.
  • Eğer yoğurtlu kızarmış yumurtalı ekmek yapacaksanız kullandığınız yoğurt oldukça önemlidir. Süzme yoğurt kullanılması çok daha iyi sonuçlar verir.

Yumurtalı Kızarmış Ekmek Kaç Kalori?

Yumurtalı ekmeğin bir diliminde 174 kalori var. Kestiğiniz ekmeğin boyutuna, çektiği yağa göre değişebilir fakat ortalama bir öğünde 2 adet yumurtalı kızarmış ekmek tüketiyorsanız 348 kalori vücudunuza almış olursunuz. Bu çok fazla kalori anlamına geliyor fakat arada sırada yemeniz sorun olmaz. Diyetteyseniz veya kilo vermek istiyorsanız tüketmemeniz daha doğru bir karar olur.

Yumurtalı Kızarmış Ekmeği Kimler Tüketmeli?

Gelişme çağında olan çocuklar, orta yaşlı kilo problemi olmayan bireyler rahatlıkla tüketebilirler. Okul zamanındaki çocuklar için hızlı bir kahvaltı hazırlıyorsanız güzel bir sunumla oldukça doyurucu ve hızlı bir kahvaltı tabağı elde edebilirsiniz. Tekli doymuş yağ bazlı bir besin olduğu için bu tür bir kahvaltının her gün yenilmesi sakıncalı olabilir. Sunumunda bulundurduğunuz zeytin, peynir, domates, salatalık ve maydanoz gibi besinlerle daha doğru bir kahvaltı elde edilebilir.

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