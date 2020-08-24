Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!

Geçmişten günümüze birbirinden değişik varyasyonlarını gördüğünüz en güzel yumurtalı ekmek tarifleri yazımızda! Yumurtalı ekmek tariflerinin en güzel yanlarından biri de istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmeleri. İster pişerken ister piştikten sonra hem arasına farklı besinler koyarak, ister servis aşamasında tabağın kenarlarına peynir, sos gibi sürülebilecek besinler koyarak damak zevkinize göre farklılaştırabilmeniz mümkün.

Kolay Yumurtalı Ekmek Tarifi için malzemeler

Yarım bayat ekmek

2 adet yumurta

¼ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı karabiber

¼ çay kaşığı kekik

¼ çay kaşığı nane

¼ çay kaşığı pul biber

1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

Yumurtalı Ekmek Kızartması Tarifi Yapılışı

Bayat ekmeklerinizi dilimleyin. Tercihen başparmak boyutlarında olması iyi pişmesini sağlar. Yumurtaları ve baharatları bir kaba alın. Ardından çırpmaya başlayın. Kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Tavaya 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. Ardından yağ kızana kadar tavayı ısıtın. Yağ kızdıktan sonra bayat ekmek dilimlerini yağa batırabilirsiniz. Ekmeğin ön tarafı yağı çektikten sonra arka tarafını da yağlayın. Ekmeğin arka-ön taraflarını değiştirerek altın sarısı halini alana kadar kızartın. Servis edeceğiniz tabakların altına bir veya birkaç parça peçete koyduktan sonra kızarmış yumurtalı ekmekleri servis tabağına alabilirsiniz. Ardından damak zevkinize göre servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Kahvaltılık Yumurtalı Ekmek İçin Servis Önerileri

Yumurtalı ekmeğin yanına çoğu insan peynir tercih eder. Günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak istiyorsanız bu sunumun yanında maydonoz oldukça yakışır.

Bunun haricinde salam, sosis, sucuk gibi kahvaltılık kırmızı etlerden dilediğinizi kullanabilir, salata yanında da servis edebilirsiniz. Salatlar içerisinde lor peynirli veya kırmızı lahanalı salatalar yumurtalı ekmeğe oldukça yakışmakta. Bu lorlu salata yanında kızarmış ekmek tarifi en güzel yumurtalı ekmek tariflerinden biridir.

Değişik Yumurtalı Ekmek Tarifleri

En çok bilinen değişik tariflerde yapılan yumurtalı kızarmış ekmek tariflerinden ilki yoğurtlu kızarmış ekmek tarifi. Bu tarifte kızarmış ekmeğin ağırlığını azaltacak nispeten hafif sayılabilecek bir forma büründürebilirsiniz. Kızarmış ekmekleri tarifte olduğu gibi yaptıktan sonra üzerinden yoğurt ile geçmek. Bu tarifin püf noktası kızarmış ekmeklerin olabildiğince yoğurdu içine çekmesi. Bu sayede kızartmanın getirdiği ağırlık yerine daha ferah bir yiyecek elde etmiş olursunuz. Servis önerisi olarak fesleğen, maydanoz ve domates bu terife çok iyi eşlik ediyor.