Yumurtalı ekmek tarifi: Kahvaltıların vazgeçilmezi!

Geçmişten günümüze birbirinden değişik varyasyonlarını gördüğünüz en güzel yumurtalı ekmek tarifleri yazımızda! Yumurtalı ekmek tariflerinin en güzel yanlarından biri de istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmeleri. İster pişerken ister piştikten sonra hem arasına farklı besinler koyarak, ister servis aşamasında tabağın kenarlarına peynir, sos gibi sürülebilecek besinler koyarak damak zevkinize göre farklılaştırabilmeniz mümkün.
Yumurtalı ekmeğin yanına çoğu insan peynir tercih eder. Günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak istiyorsanız bu sunumun yanında maydonoz oldukça yakışır.
Bunun haricinde salam, sosis, sucuk gibi kahvaltılık kırmızı etlerden dilediğinizi kullanabilir, salata yanında da servis edebilirsiniz. Salatlar içerisinde lor peynirli veya kırmızı lahanalı salatalar yumurtalı ekmeğe oldukça yakışmakta. Bu lorlu salata yanında kızarmış ekmek tarifi en güzel yumurtalı ekmek tariflerinden biridir.
En çok bilinen değişik tariflerde yapılan yumurtalı kızarmış ekmek tariflerinden ilki yoğurtlu kızarmış ekmek tarifi. Bu tarifte kızarmış ekmeğin ağırlığını azaltacak nispeten hafif sayılabilecek bir forma büründürebilirsiniz. Kızarmış ekmekleri tarifte olduğu gibi yaptıktan sonra üzerinden yoğurt ile geçmek. Bu tarifin püf noktası kızarmış ekmeklerin olabildiğince yoğurdu içine çekmesi. Bu sayede kızartmanın getirdiği ağırlık yerine daha ferah bir yiyecek elde etmiş olursunuz. Servis önerisi olarak fesleğen, maydanoz ve domates bu terife çok iyi eşlik ediyor.
Bir diğer değişik yumurtalı kızarmış ekmek tarifi önerisi fırında maydanozlu kızarmış ekmek. Bu tarif için 180-200 derecede ısıttığınız fırına yağladığınız, maydanoz rendelediğiniz ve yumurtaladığınız ekmek dilimlerini yağlı kağıt üzerinde koyun. Ortalama 10 dakika sonra hazır olacaktır. Dilerseniz fırından çıkarmadan önce kaşar peyniri eklerseniz oldukça güzel bir tada sahip olabilirsiniz.
Yumurtalı ekmeğin bir diliminde 174 kalori var. Kestiğiniz ekmeğin boyutuna, çektiği yağa göre değişebilir fakat ortalama bir öğünde 2 adet yumurtalı kızarmış ekmek tüketiyorsanız 348 kalori vücudunuza almış olursunuz. Bu çok fazla kalori anlamına geliyor fakat arada sırada yemeniz sorun olmaz. Diyetteyseniz veya kilo vermek istiyorsanız tüketmemeniz daha doğru bir karar olur.
Gelişme çağında olan çocuklar, orta yaşlı kilo problemi olmayan bireyler rahatlıkla tüketebilirler. Okul zamanındaki çocuklar için hızlı bir kahvaltı hazırlıyorsanız güzel bir sunumla oldukça doyurucu ve hızlı bir kahvaltı tabağı elde edebilirsiniz. Tekli doymuş yağ bazlı bir besin olduğu için bu tür bir kahvaltının her gün yenilmesi sakıncalı olabilir. Sunumunda bulundurduğunuz zeytin, peynir, domates, salatalık ve maydanoz gibi besinlerle daha doğru bir kahvaltı elde edilebilir.
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