Yumurtalı pizza: Yumurtalı pizza nasıl yapılır?

İtalya mutfağında doğup tüm mutfaklarda yerini alan pizza her geçen gün popülerliğini koruyor. Evde pizza yapmak zor gibi gözükse de aslında malzemeleri istediğimiz gibi ekleyip çıkarabilmek ev yapımı pizzayı bir adım öne çıkarıyor. İster akşam yemeği olarak isterseniz de arkadaşlarınızda güzel zamanlar geçirirken sofralarınızı renklendirebileceğiniz yumurtalı pizza tarifini mutlaka deneyin!
Tamamen damak zevkinize göre ister ince ister kalın açtığınız pizza hamurunu roka, zeytinyağı ve yumurtayla bir araya getirip ortaya eşsiz bir lezzet çıkarabilirsiniz. Evdeki malzemelerle birlikte kolayca hazırlanan yumurtalı pizza tarifimiz:
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