Yumurtalı pizza: Yumurtalı pizza nasıl yapılır?

Tamamen damak zevkinize göre ister ince ister kalın açtığınız pizza hamurunu roka, zeytinyağı ve yumurtayla bir araya getirip ortaya eşsiz bir lezzet çıkarabilirsiniz. Evdeki malzemelerle birlikte kolayca hazırlanan yumurtalı pizza tarifimiz:

MALZEMELER 250 gr un

135 ml su

5 gr tuz

10 gr yaş maya

10 gr zeytinyağı

Yarım çay bardağı irmik

1 çay bardağı domates sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1 adet kırmızı soğan

2 adet közlenmiş biber

2 yemek kaşığı zeytin

4 yumurta

Yarım demet roka

Parmesan peyniri

TARİF Un, su, tuz ve mayayı yoğurun.

Hamuru 1 saat mayalandırmaya bırakın.

Fırın tepsisine irmiği serpin.

Hamuru fırın tepsisi büyüklüğünde açıp tepsiye yerleştiin

Hamurun üzerine domates sosu, kekik, közlenmiş biber, zeytin ve halka halka doğranmış kırmızı soğanları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkarın ve soğan halkalarının içine yumurtaları kırıp 5-6 dakika daha fırında pişirin.

Fırından çıkarınca üzerine parmesan, roka ve zeytinyağı serperek servis edin.



