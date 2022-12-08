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Yumurtalı pizza: Yumurtalı pizza nasıl yapılır?

08.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya mutfağında doğup tüm mutfaklarda yerini alan pizza her geçen gün popülerliğini koruyor. Evde pizza yapmak zor gibi gözükse de aslında malzemeleri istediğimiz gibi ekleyip çıkarabilmek ev yapımı pizzayı bir adım öne çıkarıyor. İster akşam yemeği olarak isterseniz de arkadaşlarınızda güzel zamanlar geçirirken sofralarınızı renklendirebileceğiniz yumurtalı pizza tarifini mutlaka deneyin!

Yumurtalı pizza: Yumurtalı pizza nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 44dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 285kal

Tamamen damak zevkinize göre ister ince ister kalın açtığınız pizza hamurunu roka, zeytinyağı ve yumurtayla bir araya getirip ortaya eşsiz bir lezzet çıkarabilirsiniz. Evdeki malzemelerle birlikte kolayca hazırlanan yumurtalı pizza tarifimiz:

MALZEMELER

  • 250 gr un
  • 135 ml su
  • 5 gr tuz
  • 10 gr yaş maya
  • 10 gr zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı irmik
  • 1 çay bardağı domates sosu
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 2 adet közlenmiş biber
  • 2 yemek kaşığı zeytin
  • 4 yumurta
  • Yarım demet roka
  • Parmesan peyniri

TARİF

  • Un, su, tuz ve mayayı yoğurun.
  • Hamuru 1 saat mayalandırmaya bırakın.
  • Fırın tepsisine irmiği serpin.
  • Hamuru fırın tepsisi büyüklüğünde açıp tepsiye yerleştiin
  • Hamurun üzerine domates sosu, kekik, közlenmiş biber, zeytin ve halka halka doğranmış kırmızı soğanları dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
  • Fırından çıkarın ve soğan halkalarının içine yumurtaları kırıp 5-6 dakika daha fırında pişirin.
  • Fırından çıkarınca üzerine parmesan, roka ve zeytinyağı serperek servis edin.


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