Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yumurtalıklarındaki 9 kiloluk kitle operasyonla çıkarıldı

TRABZON Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran kadın hastanın yumurtalığından 40 santimetreye ulaşan 9 kiloluk kitle çıkarıldı.

Yumurtalıklarındaki 9 kiloluk kitle operasyonla çıkarıldı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran kadın hastanın yapılan tetkiklerinde yumurtalığında kitle tespit edildi. Hekimler, ameliyat kararı aldı. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Recep Erin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta kadın doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji birimlerinden uzmanlar görev aldı. Yapılan ameliyatta hastanın yumurtalığından 40 santimetre ve 9 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyat sonrası yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güney Kore'nin eski First Lady'si tutuklandıGüney Kore'nin eski First Lady'si tutuklandı
Goril 'Zeytin'in ülkesine dönmesi için hazırlıklar başladıGoril 'Zeytin'in ülkesine dönmesi için hazırlıklar başladı

Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca lira dolandırıyorlar! Hesap sorana pizzalı tehdit...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Ezeli rakibe dev fark! Fenerbahçe'den Avrupa'da dev yükseliş...

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Evindeki oyuncak trenin içinden çıktı! Görünce dehşete düştü

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

İlk kazısında tarihi keşif yaptı! 90 dakikada buldu...

İlk kazısında tarihi keşif yaptı! 90 dakikada buldu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.