Yumurtayı pişirmeden önce yıkamak doğru mu?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, hamur işlerinin temel taşı ve sporcuların vazgeçilmez besini yumurta, anne sütünden sonra insan vücudunun ihtiyacı olan besinlerin neredeyse tamamını içerir.

Böylesine muazzam bir gıdayı pişirmeden önce kimi yıkıyor kimileri de bunun yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Uzmanlar da bu konuda ikiye ayrılmış durumda.

Gıda Yüksek Mühendisi Birol Tuncer, yumurtanın tavada kırılmadan önce yıkanması gerektiğini savunanlardan. Nedenini ise yumurtaya bağlı enfeksiyonun bulaşmasının önüne geçmek için en pratik yöntem yıkamak olduğu şeklinde.

Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. Emin Canan ise, salmonella bakterisinin elle bulaştığını belirtip; mikrobun kirli içme suları, yıkanmayan yiyecekler, süt ve süt ürünleri, et ürünleri ve yıkanmayan yumurta ile bulaştığını belirtiyor. Mikrobun bulşamaması için yumurtanın kırılmadan önce yıkanması gerektiğinin altını çiziyor. Eğer bu duruma dikkat edilmezse mikrobun vücuda girebileceğiniz söyleyen genel cerrah uzmanı, bir hafta içinde mikrop kendisini baş ağrısı, ateş, karın ağrısı ve nabız azalmasıyla kendisini gösterebileceğini belirtiyor. Canan, salmonella bakterisine bağlı olarak dünyada her yıl 20 milyon kişinin tifo hastalığına yakalandığını dile getiriyor.

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, satın alınan yumurtaların karton kutusu içinde muhafaza edilmesi ve kesinlikle yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Saner, yumurtayı kırdıktan sonra kabuğun dışkı kaynaklı hastalık bulaşma riskinin ortadan kalkması adına ellerin iyice yıkanması gerekliliğini söylüyor.

