Yumuşacık kek yapmak isteyenler için: Kekin kurumaması için gerekenler

Gastronomiye göre, kekin güzel pişmesi için un ve şeker oranlarına uyulması çok önemli. Kekinizin dibe çökmesini önlemek için mümkün olduğunca malzeme ölçülerine dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla veya çok az malzeme kullanıldığı zaman, istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Fırındayken enfes bir şekilde kabaran kekin, fırından alındıktan sonra sönmesi son derece üzücü olabilir. İlk sıcaklığında yumuşak olan kekin biraz bekleyince kuruması da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. "Kekimin kurumaması için ne yapabilirim?'' diyenlerdenseniz, yazımıza göz atmanızda fayda var.

MİKTARIN DOĞRU AYARLANMASI

Kekin kurumasının en önemli sebeplerinden birisi, fazla un kullanılması. Tariflerde verilen unun dikkatlice ölçülüp hamura katmadan önce bıçak yardımıyla düzleştirilmesi iyi bir yöntem. Böylece ölçüyü tutturabilirsiniz. Kek hamurunun akışkan olması önemli. Fazla un kullanmak gibi fazla yumurta beyazı kullanmak da kekinizi kurutabilir.

ODA SICAKLIĞI

Kekin kuru olmasının bir diğer nedeni de malzemelerin buzdolabından geç çıkarılması. Kekinizin harcını hazırlamadan önce mutlaka tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğunu kontrol edin.

HARCIN KIVAMI

Kek harcının kıvamı yoğun olmamalı. Tereyağlı kek harcı hazırlıyorsanız biraz sıvı yağ da eklemelisiniz. Kakaolu keklerin harcını hazırlarken ununuzu birkaç kaşık azaltmayı unutmayın. Çünkü kakao, harcı koyulaştırabilir.

ÇIRPMA, KARIŞTIRMA VE KALIBA DÖKME

Ununuzu ekledikten sonra fazla karıştırmamaya dikkat edin. Çünkü hamurun içindeki hava sönebilir. Bu durum kekin kurumasına sebep olabilir. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra diğer malzemeleri kattığınız hamuru, spatula ile karıştırmanız başarılı sonuç verir. Hamur miktarıyla kek kalıbının uyumu da önemli bir etken. Hamura göre çok büyük bir kalıp kullanmayın.

FIRINDA PİŞİRME SÜRESİ

Kek çeşitlerini ortalama 180 derecelik fırında pişirmeniz ve ilk 20 dakika kapağını açmamanız iyi olur.

SAKLAMA VE ISITMA

Kekiniz soğuduktan sonra ağzı kapalı olarak saklarsanız kurumaz. Isıtırken de ağzı kapalı olarak buharda ısıtmanız iyi sonuç verir.



