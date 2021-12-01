Kabarmayıp süngere dönen kekleri unutun! İşte puf puf kabaran yumuşacık sodalı kek tarifi

Kek; yapımından sunumuna kadar her detayıyla sizlere keyif verebilecek bir yiyecek. Kendi damak tadınıza ve yaratıcılığınıza göre meyveli, çikolatalı, üzümlü, limonlu gibi pek çok çeşidini yapabileceğiniz keklerin temelde malzemeleri de aynı aslında. Ancak iş, keki kabartmaya gelince tarife ne ekleyeceğinizi şaşırıyor olabilirsiniz. Biz söyleyelim: Soda! İşte, kısa sürede kolayca hazırlayabileceğiniz ve puf puf kabaran sodalı kekin yapılışı...

SODALI KEK TARİFİ

MALZEMELER

3 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker (Beyaz ya da esmer şeker kullanabilirsiniz.)

1,5 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

1 şişe soda (maden suyu)

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle kekiniz için kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Unu pürüzsüz hale getirmek için eleyin.

Derince bir kabın içine 3 yumurtayı kırın, 1 su bardağı şekeri yavaşça ilave edin ve mikser yardımı ile ya da elde hızlıca çırpın.

Kekinizin iyi kabarması için yumurta ve şekeri, mayonez kıvamı alana kadar çırpmalısınız.

Ardından sıvı yağı yavaşça ekleyerek karışımı çırpmaya devam edin.

Çırpma işlemini sürdürürken sodayı da azar azar ekleyin. Sodanın tamamını bir anda eklerseniz karışım aniden kabarabilir.

Sodanın ardından elediğiniz unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.

Unun topaklanmasını önlemek için yavaşça ve karıştırdıkça ekleyin.

Kek harcınız hazır hâle geldikten sonra önceden yağladığınız kek kalıbına yavaşça dökün.

Kek kalıbının yarısını doldurduktan sonra kalan harcın içine 3 yemek kaşığı kakao ekleyin ve karıştırın.

Kalıbın kalan yarısını kakaolu harç ile doldurun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kekinizi ara ara kontrol ederek 30 dakika kadar pişirin.

Kekiniz piştikten sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Kekin dağılmasını önlemek için soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve istediğiniz boyutta dilimleyin.

Arzu edenler üzerine pudra şekeri gezdirerek servis edebilir.

Sodalı kekiniz hazır. Afiyet olsun!



