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Yumuşacık yapısıyla ağızda dağılan pandispanya tatlısı nasıl yapılır? İşte pandispanya tatlısı tarifi ve malzemeleri

16.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçerisinde çeşitli meyve ve çikolataların bulunduğu pandispanya tatlısı, özellikle anneler tarafından en çok sorgulanan tariflerin başında geliyor. Yumuşak ve hafif yapısıyla dikkat çeken bir tatlı olan pandispanya tarifini sizler için derledik. İşte yapımı da oldukça pratik olan pandispanya tarifi ve malzemeleri...

Yumuşacık yapısıyla ağızda dağılan pandispanya tatlısı nasıl yapılır? İşte pandispanya tatlısı tarifi ve malzemeleri

Pastasever vatandaşların en sevdiği tariflerden biri olan pandispanya tatlısı, pratik yapımıyla merak ediliyor. Lezzetiyle ve yumuşak yapısıyla bilinen tatlıyı yaparken ise belli başlı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki pandispanya tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...

PANDİSPANYA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

  • 1 paket vanilya
  • Tepeleme 1su bardağı un
  • 1fiske olacak kadar tuz
  • 4 yumurta
  • 1su bardağı kadar toz şeker
  • Yarım çay bardağı kadar ılık su
  • 1 paket kabartma tozu

PANDİSPANYA TATLISI TARİFİ!

Pandispanya tatlısı, tatlı severler tarafından en çok araştırılan tariflerin başında geliyor. Kekinin hem lezzetli hem de yumuşak olması gereken bu tatlı tarifinde istenilen sonucun alınması için bazı koşullara özellikle dikkat etmek gerekiyor.

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Tatlının tarifi ise şöyle:

İlk olarak yumurta beyazı ile yumurta sarısı birbirinden ayrılmalı ve her ikisi de mikser yardımı ile güzelce çırpılmalı. Ardından çırpılmış olan yumurta sarılarının içine ılık su eklemeli. Kuru malzemeler yani kabartma tozu, vanilya ve un buraya eklenmeli ve hafifçe karıştırılmalı. Yumurta akları da ilave edilmeli ve homojen bir kıvam elde edene dek karıştırma işlemi sürdürülmeli. Kelepçeli bir kalıbın içerisine ve yanlarına yağlı kağıt serilmeli ve karışım kalıba dökülmeli. Daha önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye dek pişirme işlemine devam edilmeli. Kekin pişirilmesinin ardından ilk sıcaklığı çıkana dek beklenmeli. Son olarak ise süsleme aşamasına geçebilir ve dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

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