Yumuşaklığıyla dillere destan sarımsaklı Hint ekmeği tarifi

Ekmek, aslında üç temel gıdadan oluşuyor: Un, su, tuz. Ancak bu üçlüyü insanlar farklı baharatlarla, meyvelerle, sebzelerle veya peynir, zeytin gibi malzemelerle tamamen farklı bir lezzet haline dönüştürüyor. Sarımsak da bunlardan birisi. Çok baskın bir tada sahip olmasından dolayı genellikle pişirilerek tüketilmesi tercih edilen bir gıda sarımsak. Gelin, birlikte sarımsak ve sac ekmeğini birleştirdiğinizde nasıl efsane bir lezzet ortaya çıktığını görelim.

SARIMSAKLI HİNT EKMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

120 gram yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

SOSU İÇİN

2 diş sarımsak

100 gram tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım demet ince ince kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

HAMURU İÇİN

Öncelikle hamur yoğuracağınız kaba su, yoğurt ve sıvı yağı koyarak güzelce karıştırın. Karbonat, kabartma tozu ve tuz ilave edin. (Katı malzemeleri ilave ederken elerseniz topaklanma oranı en aza inecek.)

Kontrollü bir şekilde un ekleyin. Hamurun ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığına yakın bir kıvamda olmasına dikkat edin.

Hamurun üzerine nemli bir bez kapatarak 10 dakika dinlendirin.

Tezgahı unlamaya özen göstererek hamuru parçalara ayırın. 15 parça hamur elde edin. Parçaların büyüklüğünü zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz.

Parçalara ayırdığınız hamurları beze şekline getirin.

Bezeleri oval bir şekilde incelterek açın.

Yağsız bir tavada veya sacda pişirin.

SOSU İÇİN

Sarımsağı küçük bir kasede ezin.

Sos tavasına çok az miktarda tereyağı alarak ocakta kısık ateşte eritin.

Eridikten sonra ezdiğiniz sarımsakları ekleyin.

Üç dört dakika kadar pişirin.

Üzerine tuz ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyerek ocaktan alın. Maydanozlar yağın sıcaklığıyla hafifçe pişecek.

Pişirdiğiniz ekmeklerin her birinin üzerine hazırladığınız sostan dilediğiniz kadar sürüp ikiye katlayın.

Sarımsaklı ekmekleri dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz.



