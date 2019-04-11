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Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
DÜNYA  | 11.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Yunan ve İspanyol doktorlar, "tıp tarihine" geçecek bu yöntemin dünya genelinde bebek sahibi olamayan çiftlere umut olacağını söyledi.

Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

İki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığındaki bebek ve 32 yaşındaki annesinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Adı açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

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Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş, ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı.

Mitokondriyal hastalıklar anneden bebeğe geçiyor. Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor.

Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesiyle ortaya çıkan hastalık kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

'KADINLARIN KENDİ GENLERİYLE BEBEK SAHİBİ OLMA HAKKI GERÇEK OLDU'

Atina'daki "Yaşam Enstitüsü" Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, "Bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkı gerçeğe dönüştü" dedi.

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Psathas "Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.

'DENEMELERE 24 KADIN DAHA KATILDI, SEKİZ EMBRİYO HAZIR'

Yunan doktorların birlikte çalıştığı İspanyol "Embryotools" adlı merkez denemelere 24 kadının daha katıldığını ve sekiz embriyonun anne adaylarının rahmine yerleştirilmeye hazır olduğunu duyurdu.

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İngiltere'de hükümet, İskoçya'nın Newcastle kentinde geliştirilen bu yönteme Şubat 2018'de onay vermişti.

Kaynak: BBC Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
yunanistan bebek mitokondriyal hastalık

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