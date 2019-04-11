Yunanistan'da üç ebeveynli bebek dünyaya geldi

Atina'daki "Yaşam Enstitüsü" Başkanı Dr. Panayiotis Psathas, "Bir kadının kendi genleriyle anne olabilme hakkı gerçeğe dönüştü" dedi.

Mitokondriyal hastalıkla doğanlarda enerji eksikliği nedeniyle vücut, fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Hücrelerde hareketi ileten kısımların zarar görmesiyle ortaya çıkan hastalık kas güçsüzlüğü, körlük, kalp yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Mitokondriyal hastalıklar anneden bebeğe geçiyor. Her 6 bin 500 bebekten biri, ciddi bir mitokondriyal hastalıkla doğuyor.

Daha önce Ürdünlü bir kadın 2016'da Meksika'da bu yolla çocuk sahibi olmuş, ancak doğum etik açıdan tartışmalara yol açmıştı.

Adı açıklanmayan bebek, mitokondriyal hastalığı olan kadınların çocuk sahibi olabilmesi için geliştirilen bu yöntemle doğan ikinci bebek oldu.

İki kadının yumurtalarının babadan alınan spermle döllendirilmesiyle doğan 2,9 kilogram ağırlığındaki bebek ve 32 yaşındaki annesinin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Psathas "Yardımla üreme tedavisindeki bu uluslararası buluşla, daha önce tüp bebek girişimleri başarısız olan ya da mitokondriyal genetik hastalığı olan kadınların sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olabileceğiz" dedi.

'DENEMELERE 24 KADIN DAHA KATILDI, SEKİZ EMBRİYO HAZIR'

Yunan doktorların birlikte çalıştığı İspanyol "Embryotools" adlı merkez denemelere 24 kadının daha katıldığını ve sekiz embriyonun anne adaylarının rahmine yerleştirilmeye hazır olduğunu duyurdu.

İngiltere'de hükümet, İskoçya'nın Newcastle kentinde geliştirilen bu yönteme Şubat 2018'de onay vermişti.

Kaynak: BBC Türkçe

