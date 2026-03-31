Yunanistan'da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek

Kedileri seviyor musunuz? Yunanistan’ın bir adasında, kedi barınağında gönüllü olarak çalışacak kişilere ücretsiz konaklama fırsatı sunuluyor. Temizlik, besleme, genç kedileri sosyalleştirme ve 'yavru kedi okşama' gibi görevler bu deneyimin bir parçası olacak.

Yunanistan'da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek
Sedef Karatay Bingül

Gönüllülerden beklenenler arasında kedilerin temizliğini yapmak, beslemek, kedilerle sosyalleşme çalışmaları yapmak ve tabii ki en önemli görev: yavru kedi sevgi seansları yer alıyor.

Bir hayvan hareketi öncüsü kuruluşun başlattığı çalışmada, barınak en az bir ay sürecek uzun dönemli gönüllülük yapabilecek, sağlıklı, bağımsız ve enerjik kişiler arıyor.

Yunanistan da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek 1

'YAVRU KEDİ OKŞAMA' GÖREVİ

Barınağın temel amacı, beklediğiniz gibi: sokak kedisi nüfusunu TNR yöntemiyle (insancıl kısırlaştırma), sağlıklarını takip etmek, veteriner bakımı sağlamak ve kedileri beslemek.

Gönüllülere verilecek görevler arasında temizlik, besleme, yavru kedileri sosyalleştirerek gelecekteki yuvalarına hazırlama ve elbette önemli bir görev olarak 'yavru kedi okşama' yer alıyor.

Yunanistan da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek 2

ADADA KEDİLERLE YENİ BİR İLİŞKİ

Bu çalışma yalnızca keyifli bir deneyim değil; adanın kimliği için de büyük önem taşıyor. Adadaki kediler ile halk arasındaki ilişki düşmanlıktan karşılıklı saygıya dönüştü. Artık ada, kedilerini bir gurur simgesi olarak kabul ediyor.

Yunanistan da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek 3

Richard Bowell, verdiği röportajda, "Dünyaya hayvanların değerli olduğunu göstermek istiyoruz. Onlara nasıl davrandığımız, kendi insanlığımız hakkında bir şeyler yansıtır" dedi.

GÖNÜLLÜLÜK ŞARTLARI VE BAŞVURU

Başarılı adaylardan, haftada beş gün, günde beş saat süren kedi bakımı yapmaları bekleniyor. Karşılığında, ücretsiz konaklama, elektrik-su ve kahvaltı sağlanacak.

Yunanistan da ücretsiz tatil imkanı: Tek şart kedileri sevmek 4

2024 yaz sezonu için başvurular kapanmış olsa da, 2027 yılı için başvuru süreci sonbaharda yeniden açılacak.

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan kedi iş imkanları
