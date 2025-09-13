SPOR

Yunanistan'ı sürklase eden 12 Dev Adam Yunan basınında! 'Türkiye'nin namağlup olması tesadüf değil"

12 Dev Adam'ın ihtişamlı galibiyeti tüm dünyada manşetlerde yer aldı. Rakip Yunanistan'a 26 sayı fark atarak sürklase eden A Milli Basketbol Takımı, dünyanın olduğu kadar Yunan basınında da geniş yer buldu. Yunan basınında 12 Dev Adam'a övgüler düzülürken, Yunanistan ise ağır bir dille eleştirildi.

Doğukan Akbayır

A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 yarı final maçında Yunanistan'ı adeta sahadan sildi. 94-68 gibi destansı bir galibiyet alan 12 Dev Adam'ın galibiyeti dünya çapında geniş yankı uyandırırken Yunan basını ise milli takımlarını yerin dibine soktu.

"RÜYA KABUSA DÖNÜŞTÜ

Haber 7'nin derlediği habere göre Yunan basınında maçın yansımaları şu şekilde:

EPT News:

"Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle kötü bir gece geçirdi. Milli takımımızın yarı final maçına başlarken yaşadığı tedirginliğin bir sonucu olarak ilk periyotta 12 hata yapması dikkat çekici. Türkiye'den Osmani 28 sayıyla (6 üçlük), Panathinaikos'tan Osman ise 17 sayıyla 'can sıktı'. Türklerin ilk saniyeden itibaren agresif ve sert savunması, Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarının kapatılması ve Ercan Osmani'nin hücumdaki coşkusu, maçın sonucunu ve galibiyeti erkenden belirledi."

"AĞIR BİR YENİLGİ"

902.gr:

"'Zayıf' ve 'sıkışmış' milli takım, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı ikişerli ve üçerli oyuncularla kapattı.Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, üçüncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Milli Takım'a gereken nefes vermedi"

"HAYALE İNANDIK, HAYAL ÜRÜNÜ ÇIKTI"

Huffingtonpost:

"Milli Takımımız için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı! Yapılan birçok hata, başarısızlık ve son derece iyi kurgulanmış Türk savunması, acı bir yenilgiye Milli Takım'ın elenmesine yol açtı . Yunan oyuncular denedi, ancak bu yeterli olmadı. Türkiye finale kadar açık ara önde giderken, Yunanistan maçın hiçbir anında tepki göstermedi."

"TÜRKİYE'NİN NAMAĞLUP OLMASI TESADÜF DEĞİL"

Protagon:

"A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye karşı yaptığı hataların bedelini ödedi! A Milli Basketbol Takımı, en kritik anda en kötü oyununu sergilerken, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi maçlarından birini oynayan Türkiye namağlup olmasının tesadüf olmadığını kanıtladı. Milli Takım'ın oyununun temel özelliklerinden biri hatalardı. Oyuncular toplam 22 hata yaptı, bazıları da baskı altında değildi. Ergin Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis Antetokounmpo'yu büyük ölçüde sınırladı."

"A Milli Basketbol Takımı, Türkiye'ye karşı yaptığı hataların bedelini ödedi! A Milli Basketbol Takımı, en kritik anda en kötü oyununu sergilerken, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi maçlarından birini oynayan Türkiye namağlup olmasının tesadüf olmadığını kanıtladı. Milli Takım'ın oyununun temel özelliklerinden biri hatalardı. Oyuncular toplam 22 hata yaptı, bazıları da baskı altında değildi. Ergin Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis Antetokounmpo'yu büyük ölçüde sınırladı. Ercan Osmani, skor üretmede (28 sayı, 5/7 ikilik, 6/8 üçlük) büyük bir hasar yarattı, maça kısa bir süre kala şüpheleri olan Cedi Osman'ın açık alanda rakibi yoktu ve Alperen Şengün istatistiklerini doldurdu (15 sayı, 12 ribaund, 6 asist) ve Milli Takım savunmasında büyük çatlaklar yarattı."

