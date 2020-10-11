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Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:43 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup ederken, Bakasetas ağları sarstı.

Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi C'de Yunanistan, evinde Moldova ile karşı karşıya geldi. Spiros Louis'te oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 51. dakikada Mantolas'tan geldi.
Moldova'da Posmac, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas, karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas, mücadeleye 76. dakikada dahil oldu.

Bu sonucun ardından Yunnanistan puanını 7 yaparken, Moldova ise 1 puanda kaldı. Grubun 4. maç haftasında Yunanistan evinde Kosova'yı konuk edecek, Moldova ise evinde Slovenya'yı ağırlayacak.

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