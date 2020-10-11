Yunanistan, Moldova'yı 2-0 mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi C'de Yunanistan, evinde Moldova ile karşı karşıya geldi. Spiros Louis'te oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0'lık skorla kazandı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 45+3. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 51. dakikada Mantolas'tan geldi.
Moldova'da Posmac, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Alanyaspor'un yıldızı Bakasetas, karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas, mücadeleye 76. dakikada dahil oldu.
Bu sonucun ardından Yunnanistan puanını 7 yaparken, Moldova ise 1 puanda kaldı. Grubun 4. maç haftasında Yunanistan evinde Kosova'yı konuk edecek, Moldova ise evinde Slovenya'yı ağırlayacak.
Fatih Terim'den 5. yıldız...
Inter'de Kovid-19 vakaları artıyor
Diagne'den Fatih Terim'e olay gönderme...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Beşiktaş, gol oldu yağdı! Tam 5 gol!
Koray Günter koronavirüse yakalandı
Eddie Newton iş başında
Bursaspor’un 4 günü kaldı
Beşiktaş'a Boyd tepkisi!
Şenol Güneş’in ilk 11’i!
F.Bahçe'de Gustavo'dan alkışlanacak hareket
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum