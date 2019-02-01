İki ülke arasında 'Musakka' tartışması alevlendi

BBC BBC
01.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Makedonya'yla yıllarca diplomatik sorunlara yol açan bir isim sorunu yaşayan Yunanistan'ın, bu kez de bu ülkeyle musakka yemeğinin kime ait olduğu konusunda tartışmaya girdiği belirtildi.

İki ülke arasında 'Musakka' tartışması alevlendi

Times'ın Atina Muhabiri Anthee Carassava'nın haberine göre, Yunan halkı musakkanın, Almanya'daki bir yemek fuarında Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'nın devlet sembolü altında servis edildiğini görünce şoke oldular.

Korfulu restoran sahibi Anastasis Paipetis, "Makedonya yemeğiymiş gibi reklamını yapıyorlardı. Sadece o da değil, Yunan yoğurdunu ve kahvesini de kendilerininmiş gibi sunuyorlardı." diyor.

Haberde Yunanların, Makedonya'nın bu ismi alması ve Büyük İskender'i kendilerinin kabul etmesinden uzun süredir şikâyetçi olduğunu söylüyor.

Yunan gazetelerinin musakkayı Makedonya devletine ait mührü taşıyan fuar standında "Makedonya mutfağı-Geleneğin tadı" pankartının altında gösteren fotoğrafları yayımladığı belirtiliyor.

Restoran ve taverna sahiplerinin ise buna tepki olarak, musakkanın "tamamen Yunan" olduğunu göstermek için pişirdikleri musakkalarla fotoğraflar paylaştıkları kaydediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Makedonya musakka diplomatik sorun

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