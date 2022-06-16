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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

16.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan A.K. ve A.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
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