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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

26.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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