Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen H.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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