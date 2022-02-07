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Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

07.02.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçleri tarafından İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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