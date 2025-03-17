Yunus Akgün'de kritik saatler! Sözleşmesindeki o maddeden vazgeçti... Mayıs ayında gidecek mi?

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği genç yıldız yunus Akgün, kulübü adına önemli bir adım attı. Yönetim ile arasındaki buzları nihayet eritti.

11 MİLYONA SERBEST KALABİLİR

Yaklaşık 2.5 aydır Galatasaray'ın yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Yunus, sözleşmesindeki özel maddeyi devre dışı bıraktı. Yunus Akgün'ün önümüzdeki sezon sona erecek olan kontratında 11 milyon Euro serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı. Yani 31 Mayıs tarihinde herhangi bir kulüp, Galatasaray'ın hakkı olmaksınız bu bedeli yatırıp Yunus'u alma imkanına sahip.

YUNUS'TAN JEST

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, çocukluğunun takımı olan Galatasaray'a adeta jest yaptı. Sözleşmesi uzatılmasa dahi bu maddeyi kullanmayacağını sarı-kırmızılı yönetime iletti. Yunus'un bu tavrından sonra yönetim ile genç yıldız arasında buzlar eridi. Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'e yeni sözleşme teklifi yapacağı ve ilk defa teklifini 2 milyon Euro'nun üzerine çıkardı. Galatasaraylı idareciler de Yunus Akgün ile önümüzdeki haftalarda imzaların atılacağını ifade etti. Sarı-kırmızılılar Yunus'un sözleşmesine 'serbest kalma' bedeli koymayacak.