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Yunus Akgün'de kritik saatler! Sözleşmesindeki o maddeden vazgeçti... Mayıs ayında gidecek mi?

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.03.2025 12:56
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Galatasaray'da bir süredir sorunlar yaşanan hatta krize dönen Yunus Akgün'nün durumu çözüldü. Takımın önemli isimlerinden olan milli oyuncu, sözleşmesinde olan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devre dışı bıraktı.

Yunus Akgün'de kritik saatler! Sözleşmesindeki o maddeden vazgeçti... Mayıs ayında gidecek mi?
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği genç yıldız yunus Akgün, kulübü adına önemli bir adım attı. Yönetim ile arasındaki buzları nihayet eritti.

11 MİLYONA SERBEST KALABİLİR

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Yaklaşık 2.5 aydır Galatasaray'ın yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Yunus, sözleşmesindeki özel maddeyi devre dışı bıraktı. Yunus Akgün'ün önümüzdeki sezon sona erecek olan kontratında 11 milyon Euro serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı. Yani 31 Mayıs tarihinde herhangi bir kulüp, Galatasaray'ın hakkı olmaksınız bu bedeli yatırıp Yunus'u alma imkanına sahip.

YUNUS'TAN JEST

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Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, çocukluğunun takımı olan Galatasaray'a adeta jest yaptı. Sözleşmesi uzatılmasa dahi bu maddeyi kullanmayacağını sarı-kırmızılı yönetime iletti. Yunus'un bu tavrından sonra yönetim ile genç yıldız arasında buzlar eridi. Galatasaray yönetimi Yunus Akgün'e yeni sözleşme teklifi yapacağı ve ilk defa teklifini 2 milyon Euro'nun üzerine çıkardı. Galatasaraylı idareciler de Yunus Akgün ile önümüzdeki haftalarda imzaların atılacağını ifade etti. Sarı-kırmızılılar Yunus'un sözleşmesine 'serbest kalma' bedeli koymayacak.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Yunus Akgün galatasaray
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