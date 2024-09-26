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Yunus Akgün takımının ikinci golünü attı, PAOK karşısında bir ilki başardı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 09:57
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde PAOK'u 3-1 mağlup ederken Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci golü Yunus Akgün'ün ayağından geldi. Başarılı oyuncu attığı bu golle bir ilki de başarmış oldu. İşte detaylar...

Yunus Akgün takımının ikinci golünü attı, PAOK karşısında bir ilki başardı!
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'ün ayağından geldi.

Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

BİR İLKİ BAŞARDI

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24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

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PAOK Yunus Akgün son dakika galatasaray
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