Yunus Akgün takımının ikinci golünü attı, PAOK karşısında bir ilki başardı!

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği PAOK'u 3-1 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Yunus Akgün'ün ayağından geldi.

Müsabakanın 76. dakikasında Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Dries Mertens'in indirdiği topu Victor Osimhen, kale önüne Yunus'a aktardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

BİR İLKİ BAŞARDI

24 yaşındaki futbolcu böylece kariyerindeki Avrupa kupalarında ilk gol sevincini yaşadı. Yunus Akgün'ün bu sezon Süper Lig'de de 1 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus 87. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.