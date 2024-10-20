Yunus Akgün'ün paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları harekete geçirdi! En az 2 maç ceza alması isteniyor...

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ün, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

BEŞİKTAŞ'A KÜFÜRLÜ BESTE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Akgün, haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına ithafen küfürlü bir beste paylaştı. Bu paylaşım sonrası akıllara TFF'nin 41. maddesi geldi.

MELO VE OSAYİ SAMUEL CEZA ALMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, küfürlü bir tweeti paylaştığı için Melo'ya 2 maç men ve 13 bin TL para cezası vermişti.

Bir benzer konu da Osayi Samuel'e uygulanmış ve sosyal medyadaki açıklamaları sebebiyle 3 maç ceza almıştı.

İŞTE O MADDE

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan ve basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası," ifadeleri yer alıyor.