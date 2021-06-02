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Yunus Günçe ile Adrien Brody benzerliği olay oldu

02.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Adrien Brody ile geçtiğimiz senelerde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu Yunus Günçe, benzerliklerini gözler önüne serdi. Kullanıcılar, Günçe'nin paylaşımına, "Kardeş gibisiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yunus Günçe ile Adrien Brody benzerliği olay oldu

45 yaşındaki oyuncu Yunus Günçe, geçtiğimiz senelerde dünyaca ünlü aktör Adrien Brody ile birlikte verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı. İkilinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Günçe'nin "Soldaki benim" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden, "Öyleyse sağdaki ikizin" ve "Kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

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Öte yandan Adrien Brody, Amerikalı oyuncu ve yapımcıdır. Direktör Roman Polanski'nin filmi 'The Pianist'de oynadıktan sonra 29 yaşında 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Akademi Ödülü kazandı ve bu ödül onu, kategoride kazanan en genç oyuncu yaptı. Brody, César En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü alan ikinci erkek Amerikalı aktördür.

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Instagram
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