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Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen ve eşiyle böyle dalga geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre; Işık Selin Kuyumcu ile dünyaevine giren Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'in eşinin yatakta verdiği atletli pozunu ti’ye aldı

Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen ve eşiyle böyle dalga geçti

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına katılan Yunus Günçe ve eşi, Yeliz Yeşilmen'e aynı pozu vereceklerinin sözünü vermişti.

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Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'i eşine doğum günü sürprizi olarak yatakta kahvaltı hazırlamasını ti’ye alarak yatakta ekmek kızartma makinesiyle poz verdi.

Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Kuyumcu dediğini yaptı! Pişmemiş yumurtalar, maydanoz demeti ve ekmek kızartma makinesiyle yatağa giren Günçe, bu pozuyla Yeşilmen'i ti’ye aldı.

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Yunus Günçe yeliz yeşilmen

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