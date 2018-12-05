Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen ve eşiyle böyle dalga geçti

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi olarak hazırladığı kahvaltı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca olay olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına katılan Yunus Günçe ve eşi, Yeliz Yeşilmen'e aynı pozu vereceklerinin sözünü vermişti.

Yunus Günçe, Yeliz Yeşilmen'i eşine doğum günü sürprizi olarak yatakta kahvaltı hazırlamasını ti’ye alarak yatakta ekmek kızartma makinesiyle poz verdi.

Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Kuyumcu dediğini yaptı! Pişmemiş yumurtalar, maydanoz demeti ve ekmek kızartma makinesiyle yatağa giren Günçe, bu pozuyla Yeşilmen'i ti’ye aldı.

