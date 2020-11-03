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Yunus Mallı Galatasaray transferi için hazır!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.11.2020 21:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'da şimdiden ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar sürerken, Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı'nın Galatasaray'a transferi hakkında temsilcisi İlhan Mallı, önemli açıklamalarda bulundu.

Yunus Mallı Galatasaray transferi için hazır!

Galatasaray'ın Ocak ayındaki transfer dönemi için gündeminde olduğundan bahsedilen Yunus Mallı için milli futbolcunun amcası ve temsilcisi İlhan Mallı önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İlhan Mallı, "Yunus, Wolsfburg'ta pek fazla süre alamıyor. Teknik direktör Oliver Glasner'le yıldızı barışmadı. Elinden geleni yapıyor; her zaman hazır. Hazır olduğunu teknik heyet de söylüyor; ama bir türlü süre vermiyorlar. Yunus, 28 yaşında ve en verimli çağında, oynamak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Önümüze bakacağız. Galatasaray yönetimi ile bir temasımız olmadı; fakat birkaç aracı aradı. Ancak biz doğrudan kulüple görüşme istiyor. Fatih Terim hoca bizi zaten iyi tanıyor. Böyle bir şey olursa kulübün bize ulaşması yeterli. Gereken yapılır. Yunus her zaman bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini söyledi. Belki o gün gelmiştir. Fatih Terim ile Yunus'un teması var. Zaman zaman görüşürler; ama transfer konusunda görüşmek isterlese, her zaman görüşmeye hazırım" dedi.

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