Yurdum insan yaptı yine yapacağını: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Bu zamana kadar hunharca kullandığımız pazar poşetlerini yeri geldi çöp poşeti yaptık, yeri geldi ekmek torbası haline getirdik. Mutfağımızın kurtarıcıları naylon poşetler; doğaya zarar vermemek adına ücretli hale getirildi. 25 kuruşa satılacak olan naylon poşetler için Twitter kullanıcılarından tepkiler geldi!

1.

Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü poşet 25 kuruş pic.twitter.com/Q79qeKgPYs — SELMAN UYSAL (@Kenan18507947) 2 Ocak 2019

2.

(Kasada ben)

-Poşet alabilir miyim?

-25 kuruş geçiyorum

-Kalsın o zaman



(Marketten çıkınca ben)

Doğaya zarar vermeyen, çevre bilinci olan , duyarlı bir bireyim. — İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 1 Ocak 2019

3.

sizce paralı poşet yüzünden kasiyer dövülecek ilk şehir hangisi — Yasin ER (@yasinerofc) 1 Ocak 2019

4.

Keşke iyi dostlar yerine poşet biriktirseydim — FATİH CANBOLAT (@cahiltibbiyeli) 1 Ocak 2019

5.

Serdar Ortaç "seni çöpe atacağım poşete yazık" derken geleceği görmüş poşetler 25 kuruş — Başakcığım (@theodoranin) 1 Ocak 2019

6.

#poşet25kuruş

Anadolu çocuğu yermi lan bu oyunları

Hele bir de öğrenci ise ???????????? pic.twitter.com/vSBKCrhQ60 — Erkan kalkan (@yolalanerkan) 1 Ocak 2019

7.

8.

Poşet 25 kuruş oldu şu milli kızak keyfimiz bile paralı artık pic.twitter.com/yxUYW3InzL — Ata Benli (@atabenli) 1 Ocak 2019

9.

Poset parali olmus olaya bak 3 kilo sogani ceplerime doldururum yine de posete para vermem — TOŞKO AMA SUBASİ FACTS (@toskofacts) 1 Ocak 2019

10.

11.

Ocak ayına özel, Büyük boy bim poşeti için çekiliş...

Katılım şartları; Bu gönderiyi rt yapıp en az iki arkadaşını etiketlemek #poşet25kurus pic.twitter.com/L5y4drN5wi — Yasin (@campel43) 3 Ocak 2019

12.



