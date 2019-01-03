YEMEK

Yurdum insan yaptı yine yapacağını: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.01.2019 16:14 | Son Güncelleme

2019 yılının en tartışmalı konusu şüphesiz ki ücretli poşet uygulaması oldu. Mağazalar naylon poşet için para almaya başlayınca Twitter'da da goy goy koptu :) Tepkiler bir hayli komik!

Yurdum insan yaptı yine yapacağını: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Bu zamana kadar hunharca kullandığımız pazar poşetlerini yeri geldi çöp poşeti yaptık, yeri geldi ekmek torbası haline getirdik. Mutfağımızın kurtarıcıları naylon poşetler; doğaya zarar vermemek adına ücretli hale getirildi. 25 kuruşa satılacak olan naylon poşetler için Twitter kullanıcılarından tepkiler geldi!

pazar poşeti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


PARTNERİngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!İngiliz ajanın çantasından İstanbul fotoğrafları çıktı!
Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydalarıAntik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları
Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteriyor!Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ücretli poşet ücretli poşet uygulaması

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Saçı dökülenler bol bol bunu yiyor!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Bir hafta boyunca ballı sarımsak yerseniz…

Cinsel gücü artırmak için...

Cinsel gücü artırmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günde bir kaşık zeytinyağı içerseniz vücudunuzda ne olur?

Günde bir kaşık zeytinyağı içerseniz vücudunuzda ne olur?

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Pekmezin can dostu tahinle yapılan en güzel 10 tarif

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

Antik zamanlardan bu yana tüketiliyor! Kaz etinin mucizevi faydaları

Düzenli yedikçe 10 yaş daha genç görünmenizi sağlayan 10 yiyecek

Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteriyor!

Düşündüğünüz kadar zor değil! Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan ufak sırlar

Düşündüğünüz kadar zor değil! Hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan ufak sırlar

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için bakın nasıl pişirilmesi gerekiyormuş!

Kuru fasulyeyi pişirirken içine kimyon atarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.