Yurdum insan yaptı yine yapacağını: Ücretli poşet uygulamasına gelen komik tepkiler

Bu zamana kadar hunharca kullandığımız pazar poşetlerini yeri geldi çöp poşeti yaptık, yeri geldi ekmek torbası haline getirdik. Mutfağımızın kurtarıcıları naylon poşetler; doğaya zarar vermemek adına ücretli hale getirildi. 25 kuruşa satılacak olan naylon poşetler için Twitter kullanıcılarından tepkiler geldi!
Birileri demiş öldü söyleyin onlara kral geri döndü poşet 25 kuruş pic.twitter.com/Q79qeKgPYs— SELMAN UYSAL (@Kenan18507947) 2 Ocak 2019
(Kasada ben)— İstiklal Akarsu (@istiklalAkarsu) 1 Ocak 2019
-Poşet alabilir miyim?
-25 kuruş geçiyorum
-Kalsın o zaman
(Marketten çıkınca ben)
Doğaya zarar vermeyen, çevre bilinci olan , duyarlı bir bireyim.
sizce paralı poşet yüzünden kasiyer dövülecek ilk şehir hangisi— Yasin ER (@yasinerofc) 1 Ocak 2019
Keşke iyi dostlar yerine poşet biriktirseydim— FATİH CANBOLAT (@cahiltibbiyeli) 1 Ocak 2019
Serdar Ortaç "seni çöpe atacağım poşete yazık" derken geleceği görmüş poşetler 25 kuruş— Başakcığım (@theodoranin) 1 Ocak 2019
#poşet25kuruş— Erkan kalkan (@yolalanerkan) 1 Ocak 2019
Anadolu çocuğu yermi lan bu oyunları
Hele bir de öğrenci ise ???????????? pic.twitter.com/vSBKCrhQ60
İnşallah sosyal deney değildir#poset25kurus pic.twitter.com/UEDaBmmvOn— _Muucoo_ (@clino_Maniyac) 1 Ocak 2019
Poşet 25 kuruş oldu şu milli kızak keyfimiz bile paralı artık pic.twitter.com/yxUYW3InzL— Ata Benli (@atabenli) 1 Ocak 2019
Poset parali olmus olaya bak 3 kilo sogani ceplerime doldururum yine de posete para vermem— TOŞKO AMA SUBASİ FACTS (@toskofacts) 1 Ocak 2019
#poset25kurus çeyizlikler hazır pic.twitter.com/FxqswC6ZtS— Fatma krtl (@Fatmacmbl1) 1 Ocak 2019
Ocak ayına özel, Büyük boy bim poşeti için çekiliş...— Yasin (@campel43) 3 Ocak 2019
Katılım şartları; Bu gönderiyi rt yapıp en az iki arkadaşını etiketlemek #poşet25kurus pic.twitter.com/L5y4drN5wi
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdım .— Azat Karabat (@azat_karabat) 1 Ocak 2019
Poşet 25 #poşet #poset25kurus pic.twitter.com/t2J4ctxpFC
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