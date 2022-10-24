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Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yayın tarihi belli oldu!

24.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı adlı yeni dizi yakında Trt 1'de yayın hayatına başlayacak. Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin fragmanını izleyen ve takip eden seyirciler Yürek Çıkmazı konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair detayları arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yayın tarihi ve detaylar...

Yürek Çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı yayın tarihi belli oldu!

Trt 1'in yeni sezon dizisi olan Yürek Çıkmazı sayılı günler sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gold film imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar üstlenmiş. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikâyesini konu alan Yürek Çıkmazı dizisi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Dram türünü ele alan Yürek Çıkmazı'nın yayın tarihi belli oldu.

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de Trt 1'de ekranlara gelecek.

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YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİM?

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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