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  4. Yürekleri ağza getiren anlar! Motorcuya çarpmamak için...

Yürekleri ağza getiren anlar! Motorcuya çarpmamak için...

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletliye çarpmamak için park halindeki araca çarpıp kaldırıma çıkan araç yürekleri ağza getirdi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Burhaniye Mahallesinde trafik ışıklarında meydana geldi. Yeşil Bursa Caddesinden İstiklal Caddesine seyir halinde olan Erdoğan F. idaresindeki 3456 plakalı hafif ticarî araç, Murat Şahin Ö'nün kullandığı şarjlı bisiklette çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç önce park halinde bulunan bir arabaya, ardından kaldırıma çıkarak iki direğin arasında girerek durabildi. Kazada motosiklet sürücü ile eşi kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda ise maddî hasar meydana geldi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kaza

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