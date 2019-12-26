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  4. Yürekleri ağza getiren kaza! Arkasını döndüğü anda...

Yürekleri ağza getiren kaza! Arkasını döndüğü anda...

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İstanbul Beşiktaş'ta U dönüşü yapan motosikletli kurye, bir anda hafif ticari aracın çarpmasıyla yola savruldu. Savrulmanın şiddetiyle demir dubalara çarpan sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 2 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli bir kurye, yavaşlayarak “U” dönüşü yapmak istedi. Dönüşü tamamlayarak yoluna devam etmek isteyen motosiklete, arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü demir dubalara çarparak bacağından hafif şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından yerden kalkan genç sürücü, kaldırıma giderek dubalara tutundu. Kazayı duyan vatandaşlar ise koşarak gencin yanına geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Kazayı gören Emrah Üstün, “Motosiklet buradan döndü, döndükten sonra başka bir araç arkadan sert bir şekilde vurdu. Burada hemen hemen bu tür kazalar oluyor. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kaza Motosiklet

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