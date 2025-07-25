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Yürekleri dağlayan görüntü! Yangından kurtulan ineğin gözyaşları kahretti!

Karabük'te başlayan orman yangını nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken hayvanlarda büyük zarar gördü. Yangından kurtarılan bir ineğin hali ise yürekleri sızlattı.

Yürekleri dağlayan görüntü! Yangından kurtulan ineğin gözyaşları kahretti!

Ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor. Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te devam eden orman yangınlarında, farklı noktalardan yükselen alevler büyük hasara yol açıyor.

Yürekleri dağlayan görüntü! Yangından kurtulan ineğin gözyaşları kahretti! 1

Karabük'te ise 3 farklı noktadaki orman yangınından 1’i kontrol altına alınırken, diğer 2 bölgedeki yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Yangınlar nedeniyle 14 köyden 1006 kişi tahliye edilirken, Kamış köyünde 20 ev ve yapıda hasar oluştu.

O GÖRÜNTÜ YÜREK SIZLATTI

Köylerde birçok vatandaşımız evlerini kaybederken, hayvanlar da yangınlarda büyük acı çekti. Sosyal medyada paylaşılan bir ineğin görüntüsü ise yürekleri dağladı.

Yürekleri dağlayan görüntü! Yangından kurtulan ineğin gözyaşları kahretti! 2

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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