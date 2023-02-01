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Yurt dışı nasıl yazılır? Yurt dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde iki kelimeden oluşan sözcükler mevcuttur. Bu sözcüklerin bir kısmı bitişik yazılırken bir kısmı ayrı olarak yazılır. Yazımı karıştırılan sözcükler arasında yer alan iki kelimeden oluşan sözcüklerin doğru yazılması imla bakımından önemlidir. Yurt dışı pek çok kişi tarafından yazımı karıştırılan sözcüklerden biridir. Yurt dışının ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı merak konusudur. Peki yurt dışı nasıl yazılır?

Yurt dışı nasıl yazılır? Yurt dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yurt sınırlarının dışında bulunan yerler anlamına gelen yurt dışı dilimizde yazılışı konusunda tereddüt edilen sözcüklerden biridir. İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan yurt dışı sözcüğünün bazı yerlerde yurtdışı olarak yazıldığı görülebilir. Yurt dışının ayrı mı bitişik mi yazıldığı akıllarda soru işareti bırakır. Yazım yanlışları üniversite sınavlarında da yaygın olarak sorulur. Sözcüklerin doğru yazılışını bilmek hayatın her alanında gereklidir.

Yurt Dışı Nasıl Yazılır?

Yurt dışı sözcüğünün yazımı oldukça basit olmasına rağmen fikir ayrılıklarına yol açar. Bu sözcüğü birleşik yazan kişilere ve yazılara rastlamak mümkündür. Doğru yazılışı için yurt dışı tdk sözlüğüne bakarak arama yapılabilir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında bu sözcüğün yurt dışı doğru yazılışı olduğu görülecektir. Yurt ve dışı olarak ayrı şekilde yazılması sözcüğün doğru yazımıdır. Bitişik şekilde yurtdışı yazımı yanlış bir kullanımdır.

Yurt Dışı Yazımı

Bitişik ve ayrı yazılan sözcükler kafa karışıklığına yol açar. Yurt dışı bitişik mi yazılır yoksa yurt dışı ayrı mı yazılır sürekli karıştırılır. Kelimenin yurtdışı şeklindeki kullanımı yanlıştır. Yazım kuralları arasında yer alan ayrı yazılan birleşik kelimeler konusunda bu durum detaylı olarak açıklanmıştır. İçerisinde dış, iç ve sıra sözcüğü geçen birleşik kelimeler ayrı olarak yazılır. Örneğin;

  • Yurt dışı,
  • Yurt içi,
  • Peşi sıra.

Yurt dışı ile örnek cümleler oluşturularak konunun pekiştirilmesi mümkündür. Yurtdışı şeklinde yazımı yanlış olup cümle içinde ayrı şekilde kullanılması gerekir.

  • Bu ay sonu yurt dışı tatiline çıkacağım.
  • Yurt dışından gelen misafirlerim ile keyifli vakitler geçirdik.

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